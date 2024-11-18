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خطة لإعادة الشراء تقفز بأسهم سامسونغ بـ 7%

18
NOVEMBER
2024
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قفزت أسهم شركة سامسونغ إلكترونيكس في تداولات الاثنين بعد أن كشفت الشركة عن خطة مفاجئة لإعادة شراء أسهم بقيمة حوالي 10 تريليون وون كوري جنوبي (7.19 مليار دولار) على مدار العام المقبل.
 
وسجلت أسهم عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي ارتفاعا بأكثر من 7 بالمئة في بورصة سول، بعد أن ارتفعت الأسهم بنسبة 7.21 بالمئة في جلسة الجمعة، بعد أن أعلنت الشركة توصلها إلى اتفاق أولي مع أكبر نقابة عمال لديها، والتي دخلت في إضراب في يوليو.
 
وقامت سامسونغ آخر مرة بإعادة شراء أسهم في نوفمبر 2017، وفقًا لبيانات LSEG من رويترز.
 
وقالت الشركة في إفصاح تنظيمي إنها ستقوم بإعادة شراء 3 تريليون وون من الأسهم في الأشهر الثلاثة المقبلة.
 
وأضافت أن إعادة شراء الأسهم المتبقية البالغة قيمتها 7 تريليون وون "سيتم تفويضها وفقًا لذلك من قبل مجلس الإدارة، الذي سيقرر سبل تعزيز القيمة للمساهمين".
 
وكانت أسهم سامسونغ قد سجلت أدنى مستوى لها في أربع سنوات في 15 نوفمبر، بعد أن نشرت الشركة توقعات أرباح مخيبة للآمال للربع الثالث وسط مخاوف من التعريفات الجمركية بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
 
وتراجعت الشركة خلف منافستها SK Hynix في سباق توفير ذاكرة النطاق الترددي العالي، أو ما يعرف باسم "رقائق HBM"، وهي مكون رئيسي تستخدمه شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
 
HBM هو نوع من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، المعروفة باسم DRAM. غالبًا ما يستخدم DRAM في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحطات العمل وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.
 
وفقًا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فإن SK Hynix هي أول شركة تصنيع شرائح في العالم تزود إنفيديا برقائق HBM3E من الجيل الخامس.
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