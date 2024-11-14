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الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع وسط ارتفاع الدولار

14
NOVEMBER
2024
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تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)
 
تحديث الأسعار 
هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0244 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.
 
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ يوليو.
 
 
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم لوكالة رويترز: "في الوقت الراهن، يتحرك الذهب تحت ضغط الدولار والعوائد... ورغم أن بيانات التضخم التي صدرت الليلة الماضية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي قد يكون قادرا على خفض الأمور قليلا في الشهر المقبل، فإن العام القادم تحرِكه توقعات ارتفاع التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل".
 
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعا في أكتوبر.
 
وعادة ما يكون الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى لها منذ 19 سبتمبر. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار.
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