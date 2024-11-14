"توقعات قاتمة" من حكماء الاقتصاد الألماني للنمو في 2025

A + A -

أعلن مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تخفيض توقعات الخبراء لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا في العام المقبل على نحو ملحوظ إلى 0.4 بالمئة، وذلك بعد انكماش الاقتصاد الألماني في العام الجاري.

ومجلس "حكماء الاقتصاد"هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

وأفاد مجلس الخبراء في تقريره السنوي بأن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود، وأوضح أن " الضعف المستمر في النمو يشير إلى أن الاقتصاد الألماني يتعرض للتباطؤ بسبب مشاكل اقتصادية ومشاكل هيكلية على حد سواء".

وكان المجلس توقع في مايو الماضي تحقيق معدل نمو بواقع 0.2 بالمئة في عام 2024 و0.9 بالمئة في عام 2025، إلا أنه أوضح الآن أن الاقتصاد الألماني لن يعود إلى التعافي بشكل طفيف إلا خلال عام 2025.

وأشار المجلس إلى تراجع الإنتاج والقيمة المضافة في قطاع الصناعة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات.

كما ذكر التقرير أن تعافي الاقتصاد العالمي لم يؤد حتى الآن إلى زيادة الصادرات الألمانية بالقدر المعتاد سابقًا.

وتابع المجلس في تقريره أن الاستهلاك الخاص لا يشهد انتعاشًا، لافتا إلى استمرار ارتفاع نسبة الادخار، مما يعني أن العديد من الأسر تفضل ادخار أموالها بدلًا من إنفاقها.