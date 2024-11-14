living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"توقعات قاتمة" من حكماء الاقتصاد الألماني للنمو في 2025

14
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مجلس "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تخفيض توقعات الخبراء لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا في العام المقبل على نحو ملحوظ إلى 0.4 بالمئة، وذلك بعد انكماش الاقتصاد الألماني في العام الجاري.
 
ومجلس "حكماء الاقتصاد"هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار الخبراء في مجال الاقتصاد، واسمها الرسمي هو " مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
 
وأفاد مجلس الخبراء في تقريره السنوي بأن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود، وأوضح أن " الضعف المستمر في النمو يشير إلى أن الاقتصاد الألماني يتعرض للتباطؤ بسبب مشاكل اقتصادية ومشاكل هيكلية على حد سواء".
 
وكان المجلس توقع في مايو الماضي تحقيق معدل نمو بواقع 0.2 بالمئة في عام 2024 و0.9 بالمئة في عام 2025، إلا أنه أوضح الآن أن الاقتصاد الألماني لن يعود إلى التعافي بشكل طفيف إلا خلال عام 2025.
 
 
وأشار المجلس إلى تراجع الإنتاج والقيمة المضافة في قطاع الصناعة، إضافة إلى تراجع الاستثمارات.
 
كما ذكر التقرير أن تعافي الاقتصاد العالمي لم يؤد حتى الآن إلى زيادة الصادرات الألمانية بالقدر المعتاد سابقًا.
 
وتابع المجلس في تقريره أن الاستهلاك الخاص لا يشهد انتعاشًا، لافتا إلى استمرار ارتفاع نسبة الادخار، مما يعني أن العديد من الأسر تفضل ادخار أموالها بدلًا من إنفاقها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   