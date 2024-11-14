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"بلوسكاي" تكتسح.. مليون مستخدم جديد بعد انتخابات أميركا

14
NOVEMBER
2024
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شهدت منصة "بلوسكاي" للتواصل الاجتماعي زيادة بمليون مستخدم جديد في الأسبوع الذي أعقب الانتخابات الأميركية، حيث يبحث بعض مستخدمي "إكس" عن منصة بديلة للتفاعل مع ال خرين ونشر أفكارهم.
 
وأعلنت "بلوسكاي"، الأربعاء، أن إجمالي عدد المستخدمين ارتفع إلى 15 مليونا، بعد أن كان حوالي 13 مليونا في نهاية أكتوبر.
 
وتم دعم منصة "بلوسكاي" من قبل جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر. وكانت المنصة مقتصرة على الدعوات فقط حتى تم فتحها للجمهور في فبراير. ومنحت هذه الفترة المغلقة للموقع الفرصة لتطوير أدوات إشراف وميزات أخرى.
 
وتشبه المنصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك.
 
ويمكن للمستخدمين إرسال الرسائل المباشرة وتثبيت المنشورات، كما يمكنهم العثور على "حزم بداية" تحتوي على قوائم مخصصة من الأشخاص والخلاصات التي يمكن متابعتها.
 
 
ولم تكن زيادة عدد المستخدمين بعد الانتخابات المرة الأولى التي تستفيد فيها "بلوسكاي" من مغادرة مستخدمي "إكس".
 
فقد اكتسبت "بلوسكاي" 2.6 مليون مستخدم في الأسبوع الذي أعقب حظر "إكس" في البرازيل في أغسطس، وكان 85 بالمئة منهم من البرازيل، بحسب ما أفادت الشركة.
 
كما سجلت حوالي 500 ألف مستخدم جديد في يوم واحد فقط الشهر الماضي، عندما أعلنت "إكس" أن الحسابات المحظورة ستتمكن من رؤية المنشورات العامة للمستخدمين.
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