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العالمية القابضة تعلن شراء شريحة أسهم أولية بـ1.8 مليار درهم

14
NOVEMBER
2024
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أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي أكبر شركة مدرجة في سوق أبوظبي، أنها بدأت برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).
 
وأضافت العالمية القابضة، في بيان أن الشريحة الأولى قيمتها تصل إلى 1.8 مليار درهم أي ما يعادل نحو 36 بالمئة من الإجمالي ومن المتوقع أن تبدأ في 18 نوفمبر، مشيرة إلى أن البرنامج ككل سيستغرق عاما مع إمكانية التمديد.
 
وقالت الشركة إنه سيتم الإفصاح عن كل شريحة بما يتماشي مع متطلبات الشفافية الصارمة المعمول بها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 
وتتولى الدولية للأوراق المالية، وهي شركة وساطة مالية مرخصة والمؤسسة المالية التي عينتها الشركة العالمية القابضة، إدارة وتنفيذ عمليات الشراء حصريا.
 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيد بصر شعيب "يؤكد إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد لمساهمينا".
 
يذكر أن العالمية القابضة تأسست عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاع الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 893 مليار درهم (حوالي 243.1 مليار دولار) وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي.
 
وشهد سهم الشركة، الذي تم إدراجه في بورصة أبوظبي في 2005، ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة إلى 403.1 درهم هذا العام.
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