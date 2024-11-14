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البتكوين تواصل صعودها الصاروخي متجاوزة الـ 93 ألف دولار

14
NOVEMBER
2024
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واصلت العملة المشفرة بتكوين ارتفاعها بعد توقفه في وقت سابق من الأربعاء ليصل سعرها إلى أكثر من 93 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة على الإطلاق، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملين بقايا تأثير حديث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب القوي عن دعم العملات الرقمية على السوق.
 
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن العملة المشفرة الأشهر والأكبر من حيث القيمة السوقية عالميا ارتفعت بأكثر من 35 بالمئة في أعقاب انتخاب ترامب يوم 5 أكتوبر، لتصل البتكوين إلى 93462 دولارا للوحدة، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها بعد ذلك، وهو ما يجعل تحقيق التوقعات الخيالية بوصول السعر إلى 100 ألف دولار قريب المنال.
 
يذكر أن ترامب تعهد بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونغرس.
 
كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي استراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بهدف جعل الولايات المتحدة عاصمة للعملات المشفرة في العالم.
 
وكان ترامب في وقت من الأوقات متشككا في العملات المشفرة، قبل أن يتغير موقفه منها في أعقاب المساهمات المالية الكبيرة لشركات العملات المشفرة في دعم الحملة الانتخابية له.
 
ويقول ميشيكل نوفوجراتز مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال لتداول العملات المشفرة إن سعر البتكوين قد يصل إلى 500 ألف دولار للوحدة إذا قررت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب تكوين احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة للولايات المتحدة.
 
يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بأكثر 110 بالمئة منذ بداية العام الحالي مدعومة بالطلب القوي على العملات المشفرة منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.
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