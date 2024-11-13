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ارتفاع الدولار وبتكوين وسط توقعات برفع ترامب الرسوم الجمركية

13
NOVEMBER
2024
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 6 أشهر ونصف أمام سلة من العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، في حين قلصت عملة بتكوين مكاسبها بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى قياسيا مرتفعا وسط توقعات بفرض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات.
 
صعدت بتكوين 1.88 بالمئة لتصل إلى 89683 دولارا، أي أقل بقليل من أعلى مستوى على الإطلاق عند 89982 دولارا. وتعهد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب".
 
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، مما يترك مجالا أقل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.
 
وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات 13.1 نقطة أساس إلى 4.439 بالمئة.
 
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 0.51 بالمئة إلى 105.96 بعد ارتفاعه إلى 106.17، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مايو، بحسب بيانات "رويترز".
 
وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.32 بالمئة إلى 1.06215 دولار.
 
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.99 بالمئة إلى 1.2742 دولار.
 
وصعد الدولار 0.6 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 154.63 ين.
 
وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 154.715 للدولار الأسبوع الماضي.
 
واختتم اليوان الصيني التعاملات المحلية عند 7.2378 للدولار، وهو أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ أول أغسطس.
 
وتراجع الدولار الأسترالي 0.61 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 0.6534 دولار.
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