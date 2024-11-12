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النفط يستقر بعد هبوط قوي بسبب خطة التحفيز الصينية

12
NOVEMBER
2024
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء في انتظار تقرير أوبك الشهري بعد أن أدت خطة التحفيز الصينية ومخاوف بشأن فائض المعروض إلى صدمة بالأسواق في الجلسات السابقة.
 
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0158 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 71.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 68.07 دولار، بحسب بيانات رويترز.
 
وانخفض الخامان بأكثر من خمسة بالمئة خلال الجلستين السابقتين. وكشفت الصين الجمعة عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (حوالي 1.4 تريليون دولار) لتخفيف الضغوط على تمويل الحكومات المحلية، لكن محللين قالوا إنها أقل من حجم التحفيز المطلوب لتعزيز النمو.
 
ومن المقرر أن يصدر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق من الثلاثاء مما قد يؤثر على اتجاه الأسعار. وستترقب السوق من توقعات المنظمة خلال عام 2025 المزيد من المراجعات بهبوط الطلب وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الأسعار.
 
وختم الدولار تعاملاته على ارتفاع أمس الاثنين مع استعداد الأسواق لمزيد من المؤشرات من بيانات التضخم الأميركية وتصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
 
وهذا يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية، مثل النفط، أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على الأسعار.
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