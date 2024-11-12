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البتكوين على أعتاب الـ 100 ألف دولار

12
NOVEMBER
2024
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شهدت عملة بتكوين المشفرة قفزة تاريخية، حيث تجاوز سعرها حاجز 89000 دولار، لتسجل مستوى تاريخيا جديداً غير مسبوق. هذا الارتفاع الصاروخي دفع بالقيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة ذروتها التي حققتها خلال فترة الجائحة.
 
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها التوقعات الإيجابية لسوق العملات المشفرة تحت رئاسة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بتبني سياسات داعمة للعملات المشفرة.
 
وقد قفزت العملة المشفرة الأكبر في العالم بنحو 32 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 89599 دولار في وقت مبكر من الثلاثاء، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.
 
وقد تعهد ترامب بوضع قواعد وأنظمة ستدعم بشكل كبير سوق العملات المشفرة، ويقوم حزبه الجمهوري بتشديد قبضته على الكونغرس لدفع أجندته الاقتصادية.
 
 
تبنى ترامب الأصول المشفرة خلال حملته، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة التشفير للكوكب" وإنشاء مخزون استراتيجي وطني من البتكوين، بالإضافة إلى تعزيز التعدين المحلي للعملة.
 
وتشهد بتكوين ارتفاعا إلى جانب شركة صناعة السيارات تسلا المملوكة لإيلون ماسك، والتي ارتفعت بنحو 40 بالمئة منذ ظهور نتائج التصويت، حيث يتوقع المستثمرون أن أصدقاء ترامب وشركاتهم ستحقق نتائج جيدة أثناء وجوده في منصبه.
 
وقال نيك تويدال، كبير محللي السوق في ATFX Global في سيدني لوكالة رويترز: "من الواضح أن هذا (ارتفاع البتكوين)، بسبب "تداولات ترامب" لأنه داعم كبير للصناعة، وهذا لا يمكن أن يعني سوى زيادة الطلب على أسهم العملات المشفرة وكذلك العملات نفسها".
 
وأضاف: "حقيقة أن البتكوين كانت تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عندما جاءت نتيجة الانتخابات تعني أنها كانت تتمتع بمساحة كبيرة لتحقيق المزيد من الارتفاع".
 
قفزت أسهم شركة تعدين العملات المشفرة Riot Platforms بنحو 17 بالمئة في بورصة وول ستريت، وواصلت الارتفاع بشكل أكبر في تعاملات ما بعد ساعات التداول. وقفزت أسهم شركتي التعدين MARA Holdings وCleanSpark بنحو 30 بالمئة.
 
أعلنت شركة البرمجيات مايكروستراتيجي، والمستثمرة في البتكوين، أنها أنفقت حوالي ملياري دولار لشراء البتكوين في الفترة من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 26 بالمئة ولا تزال تواصل الارتفاع في تداولات ما بعد أغلاق وول ستريت.
 
كما امتد الحماس إلى جميع أنحاء عالم العملات المشفرة، حيث ارتفعت العملات الأصغر مثل الإيثر وحتى عملة الدوجكوين بشكل قوي بنحو 5.2 بالمئة و35 بالمئة على التوالي.
 
يرى مستثمرو العملات المشفرة نهاية للتدقيق المتزايد تحت رئاسة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية جاري جنسلر، الذي قال ترامب إنه سيستبدله فور وصوله البيت الأبيض في يناير المقبل. كما كشف ترامب عن عملة مشفرة جديدة، وهي World Liberty Financial، في سبتمبر.
 
قال جاستن دانيثان، رئيس تطوير الأعمال في Keyrock لصناعة الأصول المشفرة: "ما نراه ليس مجرد علامة فارقة وتاريخية في الأسعار، بل هو إشارة إلى أن السوق أصبحت تقبل فكرة البتكوين كأصل أكثر استقرارًا وحتى مفضلًا سياسيًا"، بحسب وكالة رويترز.
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