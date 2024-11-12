"طلبات" تعلن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

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أعلنت طلبات هولدينج بي ال سي "طلبات"، المنصة العاملة في الطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وقالت طلبات في بيان، إنه سيتم بيع إجمالي نحو 3.49 مليار سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وفيما يلي أبرز تفاصيل عملية الطرح:

سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).

تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

تم تحديد رأس مال الشركة المدفوع، عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، 931,529,625 درهم إماراتي مقسماً إلى عدد 23,288,240,625 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي لكل سهم.

بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1.47 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 400 مليون دولار) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90 بالمئة.

وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

وتعليقاً على هذا الطرح، قال بيتر-جان فانديبيته، رئيس مجلس إدارة شركة "طلبات": "يمثل الإعلان عن نيتنا لطرح نسبة 15 بالمئة من أسهمنا في سوق دبي المالي مرحلة مهمة بالنسبة لشركة "طلبات" وشركة دليفري هيرو. منذ استحواذ دليفري هيرو على "طلبات" في عام 2015، حققت الشركة نجاحاً استثنائياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحولت إلى منصة رائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة، مع تقديم تجارب مميزة وقيمة كبيرة للشركاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل حجمها الضخم وتاريخها العريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع "طلبات" بمكانة رائدة تساعدها على اغتنام الفرص التي تتوفر في أسواقها. وأدت الخبرات العالمية لشركة دليفري هيرو وشبكتها دوراً محورياً في تعزيز نمو شركة "طلبات"، ومع دخول "طلبات" حقبة جديدة من النمو، نرى أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لدعوة المستثمرين الجدد للمشاركة في نجاح الشركة".

من جهته، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يسرنا أن نعلن عن نيتنا المضي قدماً في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات". بدأت رحلتنا في عام 2004 في الكويت، ومنذ ذلك الحين، تحولت "طلبات" إلى المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونعد اليوم شريكاً أساسياً في المنطقة لأكثر من 65 ألف مطعم ومورد منتجات بقالة، ونقوم بتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من ستة ملايين عميل نشط شهرياً عبر أسواقنا الإقليمية الثمانية. وبفضل خبرتنا الكبيرة بالمنطقة التي تشهد نمواً اقتصادياً وديموغرافياً، تتمتع "طلبات" بوضع مالي قوي مدفوع بقيمة بضائع مباعة تبلغ 6.1 مليار دولار في عام 2023، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 24 بالمئة بين عامي 2021 و2023، إضافة إلى تدفقات نقدية حرة معدلة تتجاوز مبلغ 300 مليون دولار في عام 2023."

وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من النجاح المستقبلي، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط تعتمد على عوامل النمو المتعددة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. كما أننا نتبنى استراتيجية نمو واضحة ولدينا فريق يتمتع بخبرة كبيرة، ما يدفعنا لدخول هذه الحقبة الجديدة من قصة نجاحنا بهدف مواصلة تقديم خدماتنا بفخر للمنطقة بأكملها".

تفاصيل الطرح

تتوقع شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة بيع 15 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة "طلبات"(ما يعادل إجمالي 3,493,236,093 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

سيتألف الطرح من:

طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الموظفين المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشار إليهم باسم "الشريحة الأولى" من المكتتبين).

طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13 ر.م لسنة 2021 (بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة باسم "طرح المستثمرين المؤهلين" أو "الشريحة الثانية").

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة لطرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 نوفمبر 2024 إلى 27 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب بالنسبة للطرح للمستثمرين المؤهلين في 19 نوفمبر 2024 إلى 28 نوفمبر 2024.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري. وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.

ومن المتوقع إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا من تاريخ الإدراج.

سيتم نشر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مذكرة طرح دولية صادرة باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح للمستثمرين المحترفين.

وسيتم نشر الإعلان العام ونشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ومن المتوقع نشر مذكرة الطرح الدولية في الوقت المناسب.

تم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع.، وجي بي مورغان للأوراق المالية بي إل سي، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع.، وبنك باركليز بي إل سي، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك غولدمان ساكس أوروبا إس إي، وبنك آي إن جي، وبنك يونيكريديت ذو المسؤولية المحدودة كمديري سجل مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك المارية المحلي ش.م.م، ومصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

أبرز المزايا الاستثمارية

خلال شهر سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وأكثر من 65,000 شريك نشط و119,000 سائق توصيل نشط، مما يجعل الشركة أكبر منصة في الدول التي تعمل فيها، مع أكبر عدد من الطلبات، وأكبر حصة نسبية في القطاع، وأوسع انتشار جغرافي بين نظرائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتراوح حصة "طلبات" النسبية في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر من 3 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة في بعض الدول. وفي دول الشركة خارج منطقة الخليج، تتراوح الحصة النسبية في القطاع من أكثر من ضعف حصة ثاني أكبر منصة إلى أكثر من 10 أضعاف حصة ثاني أكبر منصة.

تربط منصة "طلبات" العملاء والشركاء وسائقي التوصيل في ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 185 مليون نسمة ويبلغ عدد السكان المستهدفين حوالي 71.1 مليون نسمة (استناداً إلى تحليل السوق من قبل شركة أو سي آند سي في كل حالة).

في عام 2023، بلغت الفئة الإجمالية القابلة للتوسع للخدمات الغذائية، وفئة البقالة والتجزئة الإجمالية القابلة للتوسع، والفئات الأخرى ذات المنتجات المماثلة حوالي 77 مليار درهم (ما يساوي 21 مليار دولار)، و349 مليار درهم (ما يساوي 95 مليار دولار)، و29 مليار درهم (ما يساوي 8 مليارات دولار) على التوالي عبر جميع أسواق الشركة، وفقاً لشركة أو سي آند سي.

تستفيد "طلبات" من معدل التحضر المتزايد في المنطقة، وزيادة عدد السكان، وارتفاع نسبة انتشار الإنترنت في قطاع الطعام والبقالة والبيع بالتجزئة، حيث تقدم الشركة خدمات محلية تلبي احتياجات عملائها المتنوعة.

الأداء المالي:

تمتلك "طلبات" سجلاً قوياً في تحقيق نمو في الأرباح، حيث تضاعف إجمالي قيمة البضائع المباعة لفئات العملاء المطلوبة منذ عام 2019 بنسبة تصل إلى حوالي 4 أضعاف على مدار مدة 5 سنوات، كما وصل معدل تحويل النقد إلى 96 بالمئة في الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024.

في عام 2023، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى "طلبات" 22.3 مليار درهم (ما يعادل 6.1 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 19.0 مليار درهم (ما يعادل 5.2 مليار دولار) في عام 2022 وإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 14.5 مليار درهم (ما يعادل 3.9 مليار دولار) في عام 2021، ما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24 بالمئة من عام 2021 إلى عام 2023. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي قيمة البضائع المباعة لدى الشركة 19.8 مليار درهم (ما يعادل 5.4 مليار دولار) مقارنة بإجمالي قيمة البضائع المباعة البالغ 16.3 مليار درهم (ما يعادل 4.4 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 21.3 بالمئة على أساس سنوي.

بلغت إيرادات الشركة 8.0 مليار درهم (ما يعادل 2.2 مليار دولار) في عام 2023 مقارنة بـ 6.3 مليار درهم (ما يعادل 1.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، ما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 26.6 بالمئة. وفي الفترة ما بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات "طلبات" 7.6 مليار درهم (ما يعادل 2.1 مليار دولار) مقارنة بـ 5.8 مليار درهم (ما يعادل 1.6 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2023، ما يعني زيادة بنسبة 32.0 بالمئة على أساس سنوي.

بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة 1.1 مليار درهم (ما يعادل 0.3 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة بـ 0.6 مليار درهم (ما يعادل 0.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 79.2 بالمئة. في الفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة لشركة "طلبات" 1.3 مليار درهم (ما يعادل 0.3 مليار دولار) مقارنة بـ 0.8 مليار درهم (ما يعادل 0.2 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 68.1 بالمئة على أساس سنوي.

بلغ هامش التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة بين 1 يناير و29 سبتمبر 2024 حوالي 6.4 بالمئة مقارنة بـ 4.6 بالمئة في نفس الفترة من عام 2023.