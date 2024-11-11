1.2 مليار دولار أرباح "أدنوك للغاز" في الربع الثالث

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أعلنت أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن تسجيل أرباح مالية قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي مسجلا 4.552 مليار درهم (حوالي 1.24 مليار دولار)، متجاوزا توقعات بلومبرغ المجمعة للربع الحالي.

وقالت أدنوك للغاز في بيان على سوق أبوظبي إن الإيرادات قد ارتفعت إلى أكثر من 23 مليار درهم (حوالي 6.3 مليار دولار) متجاوزة وللربع الرابع على التوالي مبلغ 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).

وتزامن الإعلان عن نتائج الربع الثالث لـ "أدنوك للغاز" مع اعتماد مجلس إدارة الشركة استراتيجيتها المحدثة للنمو والهادفة إلى زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40 بالمئة بحلول 2029. كما تم تحديد المصاريف الرأسمالية المتوقعة بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة بين 2025 إلى 2029.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "نتائجنا المالية في الربع الثالث 2024، تعكس أدائنا القوي، كما ستساهم استراتيجيتنا المحدثة للنمو في تطوير أعمالنا المستقبلية ودعم جهودنا لزيادة أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائت والإهلاك والاستهلاك بنسبة تزيد عن 40 بالمئة بحلول عام 2029. كما ستستمر أدنوك للغاز في التزامها بتقديم قيمة إضافية استثنائية لمساهميها من خلال خططها الطموحة للنمو وسعيها لزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5 بالمئة.

وأضاف: "من خلال التقدم في تنفيذ مشاريعنا وتحسين أصول الشركة، سنستمر في المساهمة في دعم التنويع الصناعي في دولة الإمارات وتوفير المزيد من الغاز لعملائنا المحليين مستفيدين من البنية التحتية المتنامية للشركة. وبالإضافة إلى ذلك نسعى من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال ومبادراتنا للحد من الانبعاثات، إلى تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي منخفض الكربون، وتعزيز مكانة أدنوك للغاز كشركة رائدة في قطاع الغاز المستدام على مستوى العالم" .

أداء قوي

ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثالث إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.28 مليار دولار) مسجلةً زيادة قدرها 8% على أساس سنوي وتجاوزت للربع الرابع على التوالي 22 مليار درهم (6 مليارات دولار). وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع حجم المبيعات وتحسن أسعار تصدير السوائل.

وارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم (2.205 مليار دولار) محققةً هامش أرباح قوي ومستمر بلغ 35% قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، كما بلغ التدفق النقدي الحر في الربع الثالث 4.331 مليار درهم (1.184 مليار دولار).

في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، سجل صافي الدخل زيادة نسبتها 18% على أساس سنوي وبلغ أكثر من 13 مليار درهم (3.62 مليار دولار).

جاءت هذه النتائج بفضل زيادة أحجام السوائل المُصدرة ومبيعات كلٍ من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6.5% وغاز المبيعات بنسبة 4.5% على أساس سنوي، ونمو الطلب على الغاز محلياً بنسبة 3.5%.

وبفضل ارتفاع أسعار غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، تحسنت نتائج الأشهر التسعة الأولى بشكل أكبر وارتفعت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 23 مليار درهم (6.37 مليار دولار).

تحديث الاستراتيجية

من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي للطلب على الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 6% حتى العام 2030 مقابل 2% تم توقعها في وقت الاكتتاب العام. وتأتي هذه الزيادة القوية نظراً لتوسع النشاط الاقتصادي والنمو السكاني والصناعي مدعومةً بمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي وصناعة الأغذية.

وللمساهمة في تلبية احتياجات هذا النمو المتزايد، تخطط الشركة لزيادة مصاريفها الرأسمالية من 48 مليار درهم (13 مليار دولار) إلى أكثر من 55 مليار درهم (15 مليار دولار) في الفترة ما بين 2025 إلى 2029، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأرباح ونموها، قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2029.

وتخضع جميع مشاريع الشركة لضوابط إنفاق رأس مالٍ دقيقة، مما أدى إلى نقل مشروع "استدامة" لشبكة خطوط أنابيب نقل الغاز، والتمويل المتعلق بمشروع "التقاط الكربون" في حبشان إلى "أدنوك"، مع استمرار الشركة في إدارة وتشغيل المشروعين. كما تم إلغاء أعمال التجديد والتمديد الخاصة بمشروع (2.0) للغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس.

وستركز الشركة حتى عام 2029 بشكل رئيسي على تطوير وتسليم ثلاثة مشاريع كبيرة اجتازت مرحلة قرار الاستثمار النهائي وهي قيد الإنشاء حالياً، وتضم مشروع "مرام" لتسريع استرداد وتسييل الإيثان، والذي سيوفر ما يصل إلى 3.4 مليون طن سنوياً من إجمالي الطاقة الإنتاجية للإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، ومشروع "IGD-E2" بطاقة معالجة غاز إضافية تبلغ 370 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، ومشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال" والذي سينتج ما يصل إلى 9.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

كما ستساهم التحديثات المتعلقة بسياسة النمو في الشركة بتطوير مشاريع أخرى كبيرة في مرحلة التصاميم الهندسية النظرية والأولية وما قبل قرار الاستثمار النهائي بهدف استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في زيادة قدراتها في معالجة الغاز، حيث تقوم "أدنوك" بتوسيع طاقتها الإنتاجية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز في مشروع "الغطاء الغازي في حقل باب" والمتوقع استكمالها بعد 2029.