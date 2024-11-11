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وسط مخاوف من حرب تجارية.. الشركات الأميركية بصدد ترك الصين

11
NOVEMBER
2024
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تعمل شركة "ستيفن مادن" المحدودة على تسريع خططها لتحويل الإنتاج خارج الصين، وذلك بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن القرار جاء تحسبا من احتمالات زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بين البلدين.
 
وتهدف شركة بيع الأحذية الشهيرة إلى خفض حجم السلع المصنعة في الصين بنسبة 40 بالمئة خلال العام المقبل، ارتفاعًا من هدفها السابق بخفض بنسبة 10 بالمئة.
 
وصرح الرئيس التنفيذي، إدوارد روزنفيلد، للمحللين في مكالمة أرباح يوم الخميس: "اعتبارًا من صباح أمس، نضع هذه الخطة موضع التنفيذ".
 
وتتسابق شركات المستهلكين للتقدم على التعريفات الجمركية المحتملة بين واشنطن وبكين، وذلك عن طريق التحذير من التأثير الذي قد تخلفه على أسعار المنتجات اليومية.
 
وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع المستوردة من الصين، وما يصل إلى 20 بالمئة على السلع من دول أخرى، لتشجيع المزيد من التصنيع المحلي.
 
وبحسب "بلومبرغ"، فلطالما اعتمدت الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها على المصانع الصينية لأنها قادرة على إنتاج السلع بتكلفة أقل.
 
وقال روزنفيلد للمحللين: "إذا كنا نفكر في سياسة جديدة تتضمن تعريفات جمركية كبيرة على الصين، فسيكون لذلك كل أنواع العواقب واسعة النطاق ليس فقط في سلسلة التوريد، بل والاقتصاد بشكل عام".
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