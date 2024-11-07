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انكماش نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي

7
NOVEMBER
2024
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دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطأ في الشهر السابق عليه، بحسب أحدث بيانات صادرة عن "جيبون بنك" الياباني الأربعاء.
 
وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 49.7 مقابل 53.1 خلال سبتمبر السابق عليه.
 
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 إلى انكماش النشاط.
 
وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئيا بسبب الانكماش المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.
 
وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للـ 12 شهرا المقبلة حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهرا.
 
 
في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند نفس مستوى الشهر السابق وهو ما يمثل ضغطا على ربحية شركات القطاع.
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