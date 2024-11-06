الذهب يهبط مع ترقب المستثمرين نتيجة الانتخابات الأميركية

A + A -

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة لحين معرفة نتيجة الانتخابات الأميركية، كما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

تحديث الأسعار

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.47 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.92 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1058.24 دولار، بحسب بيانات رويترز.