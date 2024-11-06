البيتكوين تسجل مستوى غير مسبوق وتتجاوز مستويات 75 ألف دولار

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قفزت قيمة عملة البيتكوين المشفرة في التداولات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك في أعقاب ظهور نتائج أولية للانتخابات الأميركية.

وبحسب بيانات "كوين متريكس"، ارتفعت قيمة العملة المشفرة الرئيسية بأكثر من 10 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 75 ألف دولار. وزادت المكاسب مع تقدم ترامب في عدد أصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من عدم حسم أي من الولايات المتأرجحة الرئيسية حتى الآن، بحسب شبكة NBC News.

ارتفعت شركة Coinbase لتداول العملات المشفرة بنسبة 3 بالمئة في تعاملات ما بعد ساعات العمل، بينما تقدمت MicroStrategy بنسبة 4 بالمئة.

ويتوقع المستثمرون أن يشهد تداول البيتكوين تقلبات كبيرة حتى يتم إعلان الفائز. ومن المتوقع أن يؤدي فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى انخفاض في قيمة البيتكوين، في حين يتوقع المتداولون ارتفاعًا في السعر في حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب.

قال ريان راسموسن، رئيس قسم الأبحاث في شركة Bitwise Asset Management: "إن الانتخابات لها تأثير هائل على العملات المشفرة. نتوقع أن تكون عملة البيتكوين - والعملات المشفرة على نطاق أوسع - متقلبة في الأيام المقبلة ... حتى نحصل على نتائج نهائية للانتخابات"، بحسب شبكة سي أن بي سي العالمية.

وأضاف: "إذا فاز ترامب، أعتقد أننا سنرى مستويات قياسية جديدة"، في حين إذا فازت هاريس، أتوقع عمليات بيع قصيرة الأجل، مع استغراق الأسعار شهرًا أو شهرين للتعافي. ولكن في النهاية، في كلتا الحالتين، أعتقد أننا سنرتفع".