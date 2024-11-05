"إياتا": 9.4% ارتفاعاً في الطلب على الشحن الجوي خلال سبتمبر

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، الثلاثاء، عن استمرار النمو السنوي الملحوظ في مستويات الطلب على الشحن الجوي في الأسواق العالمية.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الطلب على الشحن الجوي قد ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الرابع عشر على التوالي.

وقال الاتحاد، فى بيان اليوم، إن هذه الزيادة ترتبط إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في طائرات الشحن الدولي بنسبة 10.3 بالمئة، والتي جاءت في ضوء النمو السنوي المسجل من خانتين على مدى 41 شهراً على التوالي.

وقال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا": "يدعو النمو الذي حققته أسواق الشحن الجوي في سبتمبر إلى التفاؤل بمستقبل القطاع".

وأضاف: "يواصل حجم الحمولة تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، حيث حقق نمواً بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، كما سجلت العائدات ارتفاعاً بلغ 11.7 بالمئة مقارنةً مع العام الفائت وبنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع 2019، ونتوقع تحقيق نهاية قوية للعام الجاري في ضوء هذه البيانات".