رتفاع أرباح إيرباص بنسبة 22% خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، تحقيق نموا قويا في أرباحها خلال العام الحالي بعد تعثر أدائها في بداية العام.

وقالت أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم إن صافي أرباحها ربع السنوية بلغ 983 مليون يورو (1.1 مليار دولار) بزيادة نسبتها 22 بالمئة سنويا.

وبلغت أرباح التشغيل، قبل حساب الفوائد والضرائب وبعد حساب المتغيرات الموسمية، 1.4 مليار يورو بنمو نسبته 39 بالمئة سنويا، لتتجاوز توقعات المحللين.

وبعد تقليص الشركة خطط إنتاجها وأرباحها في يونيو الماضي، قال جويلو فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص، إن الشركة عادت إلى مسارها لتحقيق مستهدفاتها الأكثر تواضعا خلال العام الحالي.

وتستهدف إيرباص تسليم 770 طائرة للعملاء خلال 2024، وهو ما يقل قليلا عن المستهدف الأصلي وكان 800 طائرة.

كما تستهدف الشركة تحقيق أرباح تشغيل بعد استبعاد البنود الخاصة بقيمة 5.5 مليار يورو خلال العام الحالي، في حين كانت المستهدف الأصلي تتراوح بين 6.5 و7 مليارات يورو.