أرباح شركة "شل" البريطانية تتجاوز التوقعات بالربع الثالث

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تجاوزت أرباح شركة "شل" التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلنت الشركة البريطانية للنفط والغاز، الخميس، تحقيق أرباح في الربع الثالث بلغت 6 مليارات دولار، وهو ما تجاوز التوقعات البالغة 5.3 مليارات دولار.

وكانت أرباح "شل" قد بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي 6.2 مليارات دولار.

وقالت الشركة إن مبيعات الغاز المرتفعة عوضت من ضعف نتائج التكرير وتجارة النفط.

وانخفضت أرباح شل المعدلة، أو تعريفها لصافي الربح، بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكانت "شل" قد أعلنت عن أرباح معدلة بلغت 6.3 مليار دولار في الربع الثاني للعام الجاري.

وقالت الشركة إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إبقاء توزيعاتها النقدية دون تغيير عند 34 سنتًا للسهم.