ارتفاع العجز التجاري التركي 0.7% على أساس سنوي في سبتمبر

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ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، ليصل إلى 5.13 مليار دولار.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.99 مليار دولار، كما تراجعت الواردات 1.4 بالمئة إلى 27.12 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن عجز التجارة الخارجية انخفض 31.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى سبتمبر ليسجل 60.43 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الرسمية، جاءت الصين على رأس الدول المصدرة إلى تركيا بصادرات تبلغ 3.74 مليار دولار في يوليو، في حين بلغت الواردات من روسيا 3.30 مليار دولار.

وفي سبتمبر، أصبحت ألمانيا أكبر وجهة للصادرات التركية بصادرات تبلغ 1.68 مليار دولار.