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95 مليار دولار مبيعات آبل في 3 أشهر.. نمو بـ6% على أساس سنوي

1
NOVEMBER
2024
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أعلنت شركة آبل الخميس نتائج فصلية تجاوزت التوقعات بدعم من الانطلاقة القوية لهواتفها الأحدث المعززة بالذكاء الاصطناعي
 
وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 14.7 مليار دولار في الربع الماضي، رغم تحملها فاتورة ضرائب كبيرة في إيرلندا، وهو ما يمثل تراجعا ملحوظا بنحو 36 بالمئة، مقارنة مع أرباح تقدر بنحو 23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إجمالي مبيعات آبل بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 94.9 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 94.58 مليار دولار وفقا لمجموعة بورصة لندن. ومع ذلك، تراجعت مبيعاتها في الصين بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار.
 
وارتفعت مبيعات الربع الرابع من آيفون، المنتج الرئيسي لأبل، 5.5 بالمئة إلى 46.22 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين بمبيعات عند 45.47 مليار دولار. وجاءت مبيعات المنتجات الأخرى دون التوقعات.
 
وانتهى الربع الرابع لأبل في 28 سبتمبر، مما يعني أنه يعكس بضعة أيام فقط من مبيعات سلسلة آيفون 16 التي طرحت للبيع في 20 سبتمبر.
 
وتراجعت أسهم آبل بنحو 1 بالمئة خلال التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.
 
يعتبر هاتف آيفون المنتج الأكثر أهمية لشركة آبل، حيث يمثل ما يقرب من نصف إجمالي مبيعاتها. كما زادت الإيرادات من أجهزة حواسيب ماك وأجهزة آيباد اللوحية.
 
وقال المدير المالي لوكا ماستري إن مدفوعات الضرائب المتأخرة في إيرلندا أثرت سلبا على أرباح الربع بمقدار 10.2 مليار دولار.
 
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمرا لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو ( 14.4 مليار دولار) كمتأخرات ضريبية، مما أنهى نزاعا قانونيا طويل الأمد.
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