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أرباح سامسونغ تتباطأ بالربع الثالث مع تراجع إيرادات الرقائق

31
OCTOBER
2024
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قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات إن أرباحها في الربع الثالث قفزت عن العام الماضي لكن وتيرة التعافي ضعفت عن الربع السابق.
 
وأوضحت الشركة أن ذلك قد جاء في وقت تكافح فيه "سامسونغ" للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها منافسون في مجال الرقائق مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي.إس.إم.سي) و(إس.كيه هاينكس).
 
أعلنت وحدة أشباه الموصلات لدى الشركة الكورية عن تحقيق أرباح تشغيلية في الربع الثالث بلغت 3.86 تريليون وون (حوالي 2.8 مليار دولار)، بانخفاض 40 بالمئة عن الربع السابق.
 
وأعلنت أكبر شركة في العالم لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، الخميس عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 9.2 تريليون وون في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقابل 2.4 تريليون وون في العام السابق و10.4 تريليون وون في الربع السابق.
 
وجاءت نتيجة الربع الثالث أعلى قليلا من التقديرات الأولية لسامسونغ البالغة 9.1 تريليون وون التي أعلنتها في وقت سابق من هذا الشهر، والتي كانت أقل من توقعات السوق في ذلك الوقت.
 
ويقدم الذكاء الاصطناعي دعما لسوق الرقائق المتباطئة في الوقت الراهن، إلا أن سامسونغ تكافح من أجل توفير أشباه الموصلات المتطورة المستخدمة في شرائح الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا، مما يجعل الشركة الكورية الجنوبية في مواجهة مع الطلب الضعيف على الرقائق التقليدية المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
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