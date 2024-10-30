مليار دولار إيرادات "أدنوك للحفر" الفصلية بارتفاع 32%

A + A -

أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام 2024.

ارتفعت إيرادات شركة أدنوك للحفر للربع الثالث ارتفاعاً كبيراً مدفوعة بالتوسع في الاسطولين البري والبحري، والنمو المستمر لخدمات حقول النفط لتصل إلى 3.77 مليار درهم (حوالي مليار دولار)، بزيادة قدرها 32 بالمئة على أساس سنوي، وساهمت البدايات الناجحة لـ Turnwell وEnersol في تحقيق هذه النتائج.

تُرجمت العائدات الكبيرة للشركة، المدعومة بإدارة فعالة للتكاليف في كافة مراحل التشغيل، إلى أرباحاً قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء لهذا الربع بلغت 1.873 مليار درهم (حوالي نصف مليار دولار)، بزيادة 34 بالمئة على أساس سنوي، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء بنسبة 50 بالمئة، كما ارتفع صافي الربح في هذا الربع إلى 1.23 مليار درهم (حوالي 335 مليون دولار)، بزيادة 30 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات لفترة التسعة أشهر مدفوعة بزيادة النشاط وتوسع خدمات حقول النفط بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.47 مليار درهم (حوالي 2.85 مليار دولار) ، كما ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء لنفس الفترة بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.22 مليار درهم، وارتفع صافي الربح بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.324 مليار درهم.

بلغ عدد الحفارات المملوكة للشركة 140 حفارة بنهاية الربع الثالث، بما في ذلك أربع حفارات برية بنظام الإيجار المفضي للتملك. وفي عام 2024، قامت الشركة بتشغيل 21 حفارة، بما في ذلك عمليات إعادة التفعيل، ومن المقرر انضمام حفارتين أخرتين إلى الأسطول في الربع الرابع. وتتوقع الشركة أن يبلغ عدد الحفارات المملوكة 142 حفارة بنهاية العام الحالي.

ومعلقاًعلى نتائج الربع الثالث القياسية، قال عبد الرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر : "التزامنا بنهج الشركة واستراتيجياتها الرامية لتعزيز النمو الشامل والمستدام في كافة قطاعاتها أثمر عن تحقيق نتائج قياسية مرة أخرى في هذا الربع. إن أدائنا المالي الاستثنائي مدعوماً بتميز وكفاءة عملياتنا يعزز أرباحنا المستقبلية ويسهم في استمرار نجاحاتنا المتميزة التي شملت البداية الناجحة لشركة Turnwell والتطور الإيجابي لشركة Enersol، ما يؤكد قدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا للنمو في المجالات المختلفة".

أدنوك للحفر ستستثمر 950 مليون دولار بالحفارات وأسطول الخدمات

وأضاف: "تؤكد نتائجنا التزامنا الراسخ بتحقيق التميز والتوسع في أعمالنا وتعكس تفاني موظفينا والتزامهم، فجهودهم هي أساس النجاح في تقديم خدمة متميزة ومواصلة رحلة التميز وتسريع النمو لتحقيق أقصى قيمة لعملائنا."

نمو قوي في كافة قطاعات الشركة

خدمات الحفر البرية: ارتفعت الإيرادات في الربع الثالث مدفوعة بتشغيل الحفارات الجديدة إلى 1.788 مليار درهم، بزيادة 29 بالمئة على أساس سنوي.

خدمات الحفر البحرية: ارتفعت الإيرادات خلال هذا الربع إلى 1.065 مليار درهم، بزيادة قدرها 46 بالمئة، تحققت هذه الزيادة بفضل التوسع في العمليات البحرية وزيادة نشاط الحفر البحري مقارنة بالعام الماضي.

خدمات الجزر الاصطناعية: بلغت الإيرادات 191 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء 117.54 مليون درهم وبلغ صافي الربح 80.8 مليون درهم.

خدمات حقول النفط: ارتفعت الإيرادات إلى 723.5 مليون درهم، بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة النشاط في خدمات الحفر الموجه وسوائل الحفر، ومن المتوقع استمرار زيادة الحجم الإجمالي لنشاط القطاع في الربع الأخير للعام على نحو يتماشى مع المراحل المخطط لها وبدعم من زيادة عمليات الحفر المتكامل وأنشطة الطاقة غير التقليدية.

توجيهات الشركة المُحدّثة للمدى المتوسط:

رفع معدل النمو السنوي المركب للإيرادات ليتراوح بين 14% - 18% بناء على معدل 2023.

الحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.

هدف متحفظ للتعزيز المالي طويل الأجل يصل إلى x2.0 صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ المالية.

أن يكون صافي نسبة رأس المال العامل من الإيرادات المستهدفة 12٪ تقريباً.

تتراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بعد العام 2024 بين 200 و250 مليون دولار أمريكي سنوياً.

أهم الأنشطة خلال الربع الثالث

عقد لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات ذكية: حصلت شركة أدنوك للحفر في يوليو 2024 على عقد بقيمة 2.692 مليار درهم إماراتي لتوفير ثلاث حفارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتشغيلها في الجزر لدعم العمليات المتنامية في حقل زاكوم البحري. ويتبع إرساء العقد الاتفاقيات الحالية من خلال توفير عائدات مدعومة بعوائد طويلة المدى مضمونة تعاقديًا ومن المتوقع تسليم الحفارات وتشغيلها خلال عام 2026.

استحواذات شركة Enersol الاستراتيجية تدفع بتحقيق النتائج الاستثنائية: وقعت شركة Enersol، المشروع الاستثماري المشترك بين شركة أدنوك للحفر وألفا ظبي الذي يركز على التكنولوجيا، اتفاقية تنتظر الحصول على الموافقات التنظيمية للاستحواذ على حصة 51% في شركة NTS Amega وهي شركة رائدة عالمياً في مجال تصنيع وإصلاح الأدوات المعقدة وتوفير حلول الإيجار لقطاعي النفط والغاز، . وتوفر مجموعة حلولاً أثبتت فعاليتها في تحسين الكفاءة وخفض التكلفة للعمليات المعقدة تقنيًا في صناعة الحفر.

كما وقعت شركة Enersol خلال هذا الربع على اتفاقية للاستحواذ على شركة EV Holdings وهي شركة رائدة عالمياً في الحلول المرئية للآبار، توفر خدمات التشخيصات والتحليلات المرئية للآبار لقطاعي النفط والغاز العالميين وتمتلك الشركة 116 براءة اختراع. تدعم التقنيات التي توفرها الشركة مشغلي الآبار وتساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف. وسترتفع إجمالي التزامات Enersol الرأسمالية، بعد اكتمال هذا الاستحواذ بالحصول على الموافقات التنظيمية، إلى حوالي 2.020 مليار درهم إماراتي منذ أول استحواذاتها في يناير 2024.

وكانت Enersol قد أكملت صفقة في أوائل سبتمبر 2024 حصلت بموجبها على حصة إضافية تبلغ %42.2 في شركة Gordon Technologies رافعة إجمالي حصة أسهمها إلى 67.2%. وتعد Gordon Technologies إحدى الشركات الرائدة في توفير تقنية القياس أثناء الحفر، علماً أنها قد أكملت إنشاء أعمالها في أبوظبي وباشرت عملياتها الميدانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا الربع.

انضمام أدنوك للحفر إلى مؤشرات MSCI الرئيسية

انضمت أدنوك للحفر في سبتمبر 2024 إلى مؤشرات MSCI الرئيسية الذي يشمل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) ومؤشرMSCI الإمارات ((MSCI UAE لتصبح العضو الثاني عشر في مؤشر MSCIالامارات ((MSCI UAE. وكانت مؤشرات MSCI قد أعلنت انضمام أدنوك للحفر لمؤشراتها في منتصف أغسطس من نفس العام.

يوفر الإدراج في مؤشرات MSCI إمكانية انتشار أكبر للشركة ويسلط الضوء عليها بين المستثمرين العالميين في الأسواق المالية. ومن المتوقع أن يعزز الإدراج السيولة للشركة من خلال التدفقات النقدية المتوقعة والإقبال المحتمل من المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتتبعون مؤشرات. MSCI

توقيع اتفاقيات Turnwell وتسريع برنامج المصادر غير التقليدية

كما أعلنت شركة أدنوك للحفر خلال هذا الربع عن توقيع اتفاقية مع شركتي SLB وPatterson-UTI لإنشاء المشروع المشترك Turnwell، وتسريع برنامج النفط والغاز غير التقليديين الذي أُرسي على الشركة في وقت سابق بقيمة 6.24 مليار درهم إماراتي لتسليم 144 بئرًا. ستمتلك أدنوك للحفر بموجب الاتفاقية من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل ADH RSC LTD حصة أغلبية في Turnwell تبلغ 55%، بينما ستؤول حصة 30% إلى SLB وستمتلك Patterson-UTI نسبة 15%.

وبعد انشاء Turnwell بنجاح وإكمال الآبار الأولية، سرّعت أدنوك الجدول الزمني لإكمال البرنامج. ويُتوقع أن يدعم التأثير الاقتصادي لهذا التسريع عائدات أدنوك للحفر للعام 2025 ويعزز النمو على المدى الطويل من خلال التسريع المحتمل للمرحلة الثانية التي تشمل آلاف الآبار الاضافية.