الذهب يحوم قرب ذروة قياسية بانتظار بيانات مهمة

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تماسكت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة تاريخية، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0226 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2755.42 دولار للأونصة (الأوقية). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولار للأونصة الأربعاء الماضي.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2768.10 دولار.

وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في آي.جي "قد تستمر الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية المقبلة في تقديم قوة دفع لمكانة الذهب كأداة تحوط ضد اضطرابات السوق، بدعم من التراجع المؤقت للدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الليلة الماضية".

وأضاف "في حين أن البيانات الاقتصادية القوية قد تدعم المزيد من الصبر في عملية التيسير النقدي التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، فإننا قد نتوقع أن تواصل أسعار الذهب تلقي الدعم مع استقرار توقعات أسعار الفائدة حول مستوى أصغر يبلغ 25 نقطة أساس في نوفمبر".

ولم يتبق سوى ثمانية أيام حتى صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تؤثر سلسلة من البيانات والأحداث المهمة على المسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.

وتتضمن البيانات المنظرة هذا الأسبوع بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، وبيانات التوظيف غدا الأربعاء، ونفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الخميس، وتقرير الرواتب الجمعة. وبعد ذلك ستأتي الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بنحو 98 بالمئة.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض التكلفة البديلة لحيازة الذهب، الذي يُنظر إليه أيضا على أنه أصل آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وفي الشرق الأوسط حيث يحتدم الصراع، قال مصدران أمنيان لبنانيان ورئيس بلدية مدينة بعلبك لرويترز إن 60 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في ضربات إسرائيلية على سهل البقاع بشرق لبنان.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 34.0875 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1047.05 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1228 دولارا، بحسب بيانات رويترز.