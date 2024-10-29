بتكوين تقترب من اختراق مستويات تاريخية مرتفعة

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شهدت عملة البتكوين المشفرة ارتفاعا قويا، حيث تجاوز سعرها عتبة الـ 71 ألف دولار، للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، وتلقت العملة المشفرة الأشهر والأكبر قيمة في العالم الدعم مع اقتراب الانتخابات الأميركية، وزيادة التدفقات لصناديق المؤشرات المتداولة ETF.

وارتفعت البتكوين بأكثر من 2 بالمئة ليتم تداولها عند 71147 دولارا اعتبار من الساعة 0334 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت عملة الإيثريوم التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة حوالي 4 بالمئة.

وينظر البعض إلى البتكوين على أنها رهان ترامب المزعوم لأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تبنى الأصول الرقمية أثناء الحملة الانتخابية. وتتوقع الأسواق تقدم ترامب في الانتخابات، بينما تظهر استطلاعات الرأي سباقًا متقاربًا بين ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتضع بورصة العملات المشفرة بولي ماركت الآن احتمالات فوز ترامب بالرئاسة عند 62 بالمئة، مقارنة بـ 48 بالمئة قبل شهر.

ويرى البعض أن البتكوين تكتسب قوتها وسط تسعير الأسواق لفوز دونالد ترامب في الانتخابات المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل، كما كتب توني سيكامور، محلل السوق في IG Australia Pty، في مذكرة أن عملة البيتكوين تحتاج إلى اختراق مستدام لمستوى الـ 70 ألف دولار لتعزيز الثقة في قدرتها على الارتفاع إلى ما بعد الرقم التاريخي الذي سجلته في مارس عند 73798 دولارًا، بحسب وكالة بلومبرغ.

يذكر أن سوق العملات المشفرة يشهد إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على البتكوين كأهم عملة مشفرة في العالم.

كما تساهم التوقعات بتبني المزيد من الدول لتنظيمات أكثر مرونة للعملات المشفرة في زيادة الثقة لدى المستثمرين.

يرى العديد من الخبراء أن هذا الارتفاع القياسي في سعر البتكوين يعكس الثقة المتزايدة في هذه الأصول الرقمية. ومع ذلك، يحذرون من أن أسعار العملات المشفرة تتسم بالتقلب الشديد، وأن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين.