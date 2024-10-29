"بروج" تحقق قفزة في أرباحها الفصلية إلى 328 مليون دولار

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أعلنت شركة "بروج"، الإماراتية، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، تحقيق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 1.20 مليار درهم (328 مليون دولار)، متجاوزة بذلك توقعات السوق، ويأتي ذلك مدفوعاً بتحقيق الشركة لأعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق وتسعير قوي لمنتجاتها المتميزة.

وقالت شركة "بروج" في بيان، إن أرباحها المعدلة خلال الربع الثالث قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد ارتفعت بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.37 مليار درهم (646 مليون دولار) ، مدفوعة بزيادة بنسبة 7 بالمئة في الإيرادات.

كما أكدت الشركة التزامها بدفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح للسنة المالية 2024 بكاملها، وهو ما يمثل عائداً جذاباً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3 بالمئة.

كما حافظت الشركة على مكانتها الرائدة في قطاع البتروكيماويات من حيث الربحية بتحقيقها هامش ربح بنسبة 40 بالمئة خلال هذا الربع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وجاء هذا الأداء القوي مدعوماً بزيادة في العلاوة التسعيرية التي تميزت بها شركة "بروج" بفضل ما توفره من منتجات متنوعة ومتميزة وعلاقات قوية مع العملاء.

وعلى الرغم من التقلبات المستمرة في السوق العالمية، بلغ متوسط أسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين اللذان تنتجهما الشركة 727 درهماً (198 دولاراً) و588 درهماً (160 دولاراً) للطن أعلى من معايير الأسعار القياسية لتلك المواد، مع ارتفاع هذه العلاوة التسعيرية بنسبة 14 بالمئة و50 بالمئة على التوالي على أساس سنوي متجاوزة توجيهات الإدارة خلال دورة السوق. وتكرر إدارة الشركة توجيهاتها خلال دورة السوق بمقدار 735 درهم (200 دولار) للطن من البولي إيثيلين و514 درهم (140 دولار) للطن من البولي بروبيلين.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تواصل بروج تحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، حيث ارتفع صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.20 مليار درهم (328 مليون دولار)، محققة بذلك زيادة في صافي الربح للمرة الخامسة على التوالي. وتأتي الربحية الرائدة في السوق التي تميزت بها الشركة بفضل استخدامها تكنولوجيا عالمية المستوى والاعتماد على الابتكار وتعزيز تميزها التشغيلي، وهذا بدوره يضمن للشركة توفير منتجات متميزة ومتنوعة لتلبية احتياجات شريحة سريعة النمو من العملاء في مختلف القطاعات الصناعية. وتميز الربع الثالث من العام بمستويات إنتاج قياسية وتحقيق أعلى مبيعات لـ بروج على الإطلاق. ونحن نعمل على تسريع مسيرة النمو المستقبلي للشركة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية. وتشهد عمليات تطوير مشروع "بروج 4" تقدماً ملحوظاً بوتيرة سريعة حيث تم استكمال 80 بالمئةمن أعمال الإنشاء، وسيساهم هذا المشروع بتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج والإيرادات. وبالنسبة لدراسة الجدوى التي نجريها حول إنشاء مصنع جديد متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، فإننا نحقق كذلك تقدماً جيداً فيها. وبالتزامن مع هذه الإنجازات، تستثمر بروج في برنامج شامل لاستخدام الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تعزيز الإنتاجية والابتكار".

خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2024، حققت "بروج" إيرادات بقيمة 5.88 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، مسجلة زيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي. وساهم تركيزها الاستراتيجي على الأسواق عالية القيمة في تحقيق زيادة بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي في أحجام المبيعات، حيث ساهمت حلولها المخصصة لقطاع البنية التحتية وغيرها من القطاعات عالية القيمة في تعزيز مكانة الشركة القوية في هذا القطاع الرئيسي.

كما واصلت "بروج" تحقيق مستويات إنتاج ربع سنوية قياسية في الربع الثالث وقد بلغ مقدار الطاقة الإنتاجية 106 بالمئة للبولي إيثيلين و109 بالمئة للبولي بروبيلين، وذلك بفضل تركيزها على موثوقية الأصول، والتي بلغت 98 بالمئة خلال هذا الربع.

القوة المالية لشركة "بروج" تعزز قدرتها على دفع توزيعات أرباح قوية

يمثل التدفق النقدي التشغيلي الحر والمعدل للشركة والبالغ 6.38 مليار درهم (1.74 مليار دولار) خلال هذا العام وحتى الآن زيادة بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي، مدعوماً بتحويل نقدي مرتفع بنسبة 95 بالمئة خلال هذه الفترة.

كما حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها، حيث بلغ صافي الدَيْن/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك الاستهلاك 1.3 مرات حتى 30 سبتمبر 2024.

وقامت "بروج" في سبتمبر الماضي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن نصف عام 2024 بلغت 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار)، أو ما يعادل 7.94 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية للشركة في 30 أغسطس الماضي. وتؤكد إدارة الشركة من جديد التزامها بدفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 البالغة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) في مارس 2025 مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار). ويمثل ذلك عائداً حالياً قوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 6.3 بالمئة2.

نمو استراتيجي مدعوم بمشاريع توسيع القدرات الإنتاجية

وفي دولة الإمارات، يشهد تطوير مشروع التوسعة الاستراتيجي "بروج 4" تقدماً سريعاً، حيث تم استكمال 80 بالمئة من أعمال الإنشاء. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة "بروج" بنسبة 28 بالمئة، مما يجعل من مدينة الرويس الصناعية أكبر مجمع متكامل في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد. وتسير الأعمال الإنشائية في المشروع وفق الجدول المحدد، حيث تمت تغذيته بالكامل بالطاقة من خلال ربطه مع الشبكة الكهربائية الوطنية. وفور الانتهاء من أعمال الإنشاء، ستنتقل ملكية "بروج 4" من شركتي "أدنوك" و"بورياليس" إلى "بروج"، ومن المتوقع أن يساهم المشروع بعد تشغيله بالكامل في تحقيق الشركة إيرادات سنوية إضافية تتراوح بين 5.5 و7 مليار درهم (1.5 و1.9 مليار دولار).

وعلى الصعيد الدولي، أحرزت "بروج" تقدماً كبيراً في دراسة الجدوى التي تجريها لإنشاء مجمع متخصص جديد لإنتاج البولي أوليفين في الصين. ويهدف هذا المشروع الطموح مع شركة "وانرونغ نيو ماتريالز" (فوجيان) التابعة لشركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، لإنشاء مصنع حديث في "فوجو" ليقوم بإنتاج 1.6 مليون طن سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل "بروج" على تحديث وحدة الإيثيلين الثانية التابعة لها لزيادة إنتاج الأوليفين والبولي أوليفين بمقدار 230,000 طن. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوسع المتوقع استكماله في الوحدة بحلول عام 2028، بما يتراوح بين 808 إلى 918 مليون درهم (220 و250 مليون دولار) من الإيرادات السنوية.

تسريع النمو من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

من خلال تسخيرها لقوة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتطورة، تُحدِثُ "بروج" تغييراً جذرياً في نهجها لخلق القيمة والابتكار وتعزيز الإنتاجية. وتستهدف الشركة تحقيق قيمة تبلغ 2 مليار درهم (550 مليون دولار) بحلول نهاية عام 2024 من خلال تنفيذها لمجموعة واسعة من المبادرات التي تشمل عدة مجالات من بينها الصحة والسلامة وتحسين المبيعات وجهود الاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة.

وستدعم هذه الخطة الطموحة برنامج الشركة طويل الأجل في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يعد تركيب نظام تحسين الوقت الفعلي أحد أبرز إنجازاتها. وتم تنفيذ هذا النظام المتقدم في ثلاث وحدات واسعة النطاق لتكسير الإيثان وفي 20 فرناً. وتعمل هذه الخطة على تحليل أكثر من 150,000 معيار كل ساعة، وتساهم هذه القدرة في تعزيز الإنتاجية بشكل كبير وتحسين استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات، مما يؤكد التزام "بروج" بالتميز التشغيلي والإشراف البيئي.

أهمية الابتكار في استراتيجية "بروج" للنمو

يعد مركز بروج للابتكار في أبوظبي الذي حصل على أكثر من 1,200 براءة اختراع فعالة، منشأة مهمة للحفاظ على الميزة التنافسية للشركة وتعزيز ربحيتها. ومن خلال شراكة "بروج" مع "بورياليس" وتعاون مركز بروج للابتكار مع مراكز الابتكار التابعة لشركة "بورياليس" في أوروبا، يعتبر فريق المركز الإماراتي في طليعة القائمين على ابتكار حلول متطورة من البوليمرات المصممة خصيصاً للتطبيقات والأسواق الناشئة.

وحصل أحد منتجات "بروج" الرئيسية Borlink™ LS4201S المصمم لاستخدامه في تصنيع الكابلات عالية الجهد التي تدعم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم مؤخراً على جائزة "رينغير" للابتكارات التكنولوجية المرموقة في الصين. ويضمن هذا المنتج موثوقية عالية في ظروف البحر القاسية عند استخدامه في تصنيع الكابلات البحرية الطويلة، مما يجعله الخيار الأفضل في تصنيع كابلات نقل طاقة الرياح البحرية. كما يتميز هذا المنتج بنقاء استثنائي عند استخدامه في عزل الكابلات، ويقلل من تلف الكابلات المحتمل، ويؤمن نقلاً موثوقاً للطاقة. وتدير "بروج" في مجمعها الصناعي المتطور في الرويس أكبر منشأة لإنتاج البولي إيثيلين المترابط في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع حفاظها على أعلى المعايير في إنتاج البولي إيثيلين المترابط المستخدم في تصنيع الكابلات البحرية ذات الجهد البالغ 220 كيلو فولت والمعدة للتصدير.

ووقعت "بروج" مؤخراً اتفاقية مع "شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب" الرائدة في مجال التصنيع في دولة الإمارات، تقوم بموجبها "بروج" بتزويدها بمادة البولي بروبيلين المعاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 100 بالمئة لاستخدامها في تصنيع منصات تحميل بضائع بلاستيكية مخصصة لعمليات "بروج" اللوجستية. وستقوم "بروج" باستخدام هذه المنصات خفيفة الوزن، والتي يعد عمرها الافتراضي أكثر بثلاث مرات من المنصات التقليدية، لتحميل منتجات الشركة المعدة للتصدير والشحن إلى عملائها في جميع أنحاء العالم ولدعم نمو حلول الاقتصاد الدائري في الشركة.

وتواصل الشركة أيضاً استكشاف الفرص في التقنيات الناشئة مثل استخدام الطاقة الكهربائية (حلول الكهربة) والتقاط الكربون والتي ستساهم في تسريع جهودها في تحقيق أهدافها في الوصول إلى الحياد المناخي. كما وضعت "بروج" أهدافاً مؤقتة لعام 2030 لخفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة وكثافة استخدام الطاقة بنسبة 30 بالمئة.

نظرة مستقبلية

تتوقع إدارة الشركة توفر بيئة اقتصادية كلية مستقرة في أسواقها الرئيسية في الربع الأخير من عام 2024، مع زيادة علامات تحسن ظروف التشغيل مدفوعة بنمو معتدل في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تحافظ مستويات الإنتاج وأحجام المبيعات القوية على زخمها الإيجابي، مدعومة بالتركيز الاستراتيجي على تحقيق الكفاءات التشغيلية وخدمة القطاعات عالية القيمة. ومن المتوقع أن تظل أسعار البولي أوليفين مستقرة نسبياً، وتتقلب ضمن نطاق ضيق.

وسعياً منها لدعم برنامج توعية المستثمرين، ستستضيف "بروج" اليوم الافتتاحي لأسواق رأس المال في 30 أكتوبر.