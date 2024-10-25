أرباح "باركليز" البريطاني تقفز 23% بالربع الثالث من 2024

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ارتفعت أرباح بنك "باركليز" البريطاني لتتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأعلن البنك، الخميس، عن صافي أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) بأكثر من التوقعات البالغة 1.17 مليار جنيه إسترليني.

وكانت نتائج الربع الثالث من العام الجاري أعلى بنسبة 23 بالمئة عن نفس الفترة في عام 2023.

وبلغت الإيرادات للفترة 6.5 مليار جنيه إسترليني، متجاوزة قليلاً توقعات 6.39 مليار جنيه إسترليني.

وكانت أسهم باركليز قد ارتفعت بنسبة 4.3 بالمئة بحلول الساعة 9:30 صباحًا في لندن، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2015، وفقًا لبيانات مجموعة لندن لأسواق المال.

في وقت سابق من هذا العام، أعلن بنك باركليز عن إصلاح استراتيجي في محاولة لخفض التكاليف وتعزيز عوائد المساهمين واستقرار أدائه المالي على المدى الطويل، مع التركيز بشكل أكبر على الإقراض المحلي، وخفض التكاليف في وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية الأكثر تقلبًا.

وقد تضمنت هذه الاستراتيجية الاستحواذ على شركة الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة المتحدة Tesco Bank.