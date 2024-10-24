بعد رفض عرض الشركة.. عمال بوينغ يمددون إضرابهم

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رفض عمال شركة بوينغ في منطقة سياتل بشكل حاسم أحدث عرض عقد قدمته شركة الطيران الأمريكية العملاقة، مما أدى إلى تمديد إضرابهم الذي دام ستة أسابيع تقريبًا.

قال الاتحاد في بيان على منصة إكس إن ما يقرب من ثلثي أو نحو 64 في المائة من أعضاء الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران في المنطقة رفضوا العقد.

تضمن أحدث عرض لشركة بوينغ زيادة في الأجور بنسبة 35 في المائة، لكنه لم يتطرق لخطة التقاعد التي يسعى إليها العديد من الموظفين.

دخل حوالي 33000 عامل بالساعة في الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء IAM على خط الاعتصام منذ 13 سبتمبر، عندما رفض العمال بأغلبية ساحقة اقتراح بوينغ بعقد جديد لمدة أربع سنوات ليحل محل الاتفاقية المنتهية الصلاحية.

وقد أدى الإضراب إلى توقف النشاط في مصنعين في منطقة سياتل يقومان بتجميع طائرات 737 ماكس و777.

تمديد الإضراب

وسعى العمال إلى زيادة الأجور بنسبة 40 في المائة للتعويض عن سنوات من النمو الفاتر في الرواتب والتي لم تواكب التضخم والتي يشكو الموظفون من أنها تجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في واحدة من أكثر المناطق تكلفة في الولايات المتحدة.

وقال جون هولدن، رئيس نقابة سياتل، في بيان: "بعد 10 سنوات من التضحيات، لا يزال أمامنا الكثير لنعوضه، ونحن نأمل في القيام بذلك من خلال استئناف المفاوضات على الفور".

وقال هولدن: "هذه هي الديمقراطية في مكان العمل وهي أيضًا دليل واضح على وجود عواقب عندما تسيء شركة معاملة عمالها عامًا بعد عام".

وأضاف: "من المؤسف أن عشر سنوات من عرقلة العمال لا يمكن التراجع عنها بسرعة أو بسهولة، لكننا سنواصل التفاوض بحسن نية حتى نحقق مكاسب يشعر العمال أنها تعوضهم بشكل كافٍ عما أخذته الشركة منهم في الماضي".

قالت متحدثة باسم شركة بوينغ مساء الأربعاء إن الشركة ليس لديها تعليق على التصويت.

إن تمديد الإضراب يضيف إلى المشاكل التي تواجه بوينغ ورئيسها التنفيذي الجديد كيلي أورتبرج، الذي أعرب في وقت سابق من يوم الأربعاء عن تفاؤله المدروس بشأن التصديق على العقد الأخير.

وقال أورتبرج في رسالة إلى الموظفين مرفقة بنتائج الربع الثالث: "لقد عملنا بحماس لإيجاد حل يناسب الشركة ويلبي احتياجات موظفينا".

خسائر بوينغ

أعلنت بوينغ عن خسارة ضخمة بلغت 6.2 مليار دولار بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالإضراب والمشاكل المتعلقة بأعمال الدفاع والفضاء المتعثرة.

كما خضعت شركة الطيران العملاقة المتعثرة للتدقيق التنظيمي في أعقاب مشاكل تتعلق بالسلامة.

لتعزيز السيولة، أعلنت بوينغ عن خطط لجمع ما يصل إلى 15 مليار دولار، لكن المسؤولين التنفيذيين في بوينغ رفضوا الخوض في تفاصيل توقيت العرض، أو أدوات الاستثمار المحددة التي سيتم استخدامها.

حتى قبل الإضراب، كانت شركة بوينغ قد أبطأت الإنتاج في قسم الطائرات التجارية لضمان مزيد من الاهتمام ببروتوكولات السلامة بعد أن اضطرت طائرة 737 ماكس التي كانت تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز إلى الهبوط اضطراريا في يناير عندما انفجرت لوحة بدن الطائرة أثناء الرحلة.

وقد وضعت الكارثة التي كادت تقع، بعد حادثتي تحطم طائرتين 737 ماكس في عامي 2018 و2019 اللتين أودت بحياة 346 شخصا، شركة بوينج تحت إشراف تنظيمي مكثف مرة أخرى.