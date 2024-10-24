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مقترح أميركي يشعل أسعار البلاديوم والذهب يسجل صعودا طفيفا

24
OCTOBER
2024
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ارتفع الذهب على نحو طفيف في تعاملات الخميس المبكرة، وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.
 
تحديث الأسعار
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.
 
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2738.50.
 
واقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مما حد من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع.
 
وتحتدم المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس وذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر.
 
وقصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه على أهداف إسرائيلية لأول مرة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية 33.84 دولار للأونصة، وقفز البلاديوم أربعة بالمئة مسجلا 1100.50 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر.
 
وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن واشنطن طلبت من حلفائها في مجموعة السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسي.
 
وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1025.85 دولار للأونصة.
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