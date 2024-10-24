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النفط يصعد ويقترب من مكاسب أسبوعية تبلغ 3%

24
OCTOBER
2024
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ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات الخميس المبكرة، لتعوض بعض خسائرها في الجلسة السابقة التي تجاوزت واحدا بالمئة بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بدرجة أكبر من المتوقع.
 
تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0003 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 75.40 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولار للبرميل وذلك مع قلق الأسواق بشأن الإمدادات وسط استمرار تبادل إطلاق النار الكثيف بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.
 
ويتقدم برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة، بينما يقترب الخام الأميركي من زيادة قدرها 2.9 بالمئة.
 
وكان النفط قد هبط بأكثر من سبعة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني وتراجع القلق من الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
 
 
كانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 270 ألف برميل.
 
ودفعت سلسلة من البيانات الأقتصادية الأقوى من المتوقع عن إنفاق المستهلكين والوظائف والتضخم المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على وتيرة ونطاق خفض أسعار الفائدة الأميركية.
 
ومن شأن خفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع أن يخفف من تقليص تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
 
وفي الوقت نفسه، قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأربعاء وقالت جماعة حزب الله إنها أطلقت صواريخ موجهة بدقة لأول مرة على أهداف إسرائيلية، مما أبقى الأسواق متوترة بشأن العرض.
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