قفزة بـ 80 مليار دولار في قيمة تسلا بعد أرباح فصلية قوية

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ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا، بنحو 12 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق ببورصة نيويورك، لتضيف نحو 80 مليار دولار لقيمتها السوقية.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الشركة تحقيق هامش ربح أعلى من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري رغم تقديمها حوافز مالية كبيرة لتعزيز الطلب على تشكيلة سياراتها الكهربائية المتقادمة.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 17.3 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت تسلا إن حجم أرباحها بلغ 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث مقابل 1.85 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح رغم خفض الأسعار والفائدة على تمويل مبيعات السيارات بهدف زيادة المبيعات. كما أنها أول مرة تحقق الشركة نموا في الأباح ربع السنوية خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات تسلا خلال الربع الثالث بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 25.2 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون إيرادات بقيمة 25.5 مليار دولار.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إنه يتوقع نمو مبيعات المركبات بنسبة 20 إلى 30 بالمئة العام المقبل، مطمئنًا المستثمرين إلى أن الشركة تعمل على تحسين أعمالها الأساسية المتمثلة في بيع المركبات الكهربائية بشكل مربح، وتقليل المخاوف بشأن موعد إنتاج روبوتات تاكسي الأجرة.