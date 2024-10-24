مسؤول بالمركزي الأوروبي: ندرس تسريع وتيرة خفض الفائدة

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قال ماريو سينتينو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك سيدرس تسريع وتيرة تخفيف السياسة النقدية إذا أشارت البيانات الاقتصادية القادمة إلى استمرار تراجع التضخم.

وأضاف سينتينو محافظ البنك المركزي البرتغالي في تصريحات بالعاصمة الأميركية واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين " البيانات الاقتصادية هي التي ستحدد ما إذا كنا سنخفض الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في مرحلة ما".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن سينتينو قوله: "لا اعتقد أن مجلس المحافظين لن يفكر في تسريع وتيرة خفض الفائدة إذا كانت البيانات الاقتصادية تسمح بذلك".

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل تراجع سريع لمعدل التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويتوقع المستثمرون والمحللون سلسلة متتالية من تخفيضات الفائدة حتى يصل سعر الفائدة الرئيسية إلى 2 بالمئة أو أقل بحلول منتصف 2025 مقابل 3.25 بالمئة حاليا.

وفي كلمته أمام معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قال سينتينو إنه يتوقع استمرار التخفيف التدريجي للسياسة النقدية لكن في مسار مطرد ويمكن التنبؤ به ليصل سعر الفائدة إلى المستوى المحايد.

وشدد محافظ البنك المركزي البرتغالي على أن هذا المستوى المحايد قد يكون 2 بالمئة أو أقل قليلا، وأن سعر الفائدة الحالي أعلى كثيرا من المستوى المحايد، لذلك سيستمر خفض الفائدة.