صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025

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أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.4 بالمئة في العام الجاري وأن يرتفع إلى 3.9 بالمئة في 2025 وسط توقعات بتلاشي الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وعمليات الشحن.

ويتوقع الصندوق ارتفاع أسعار النفط 0.9 بالمئة في 2024 إلى نحو 81 دولارا للبرميل.

من جانبه، قال بيير أوليفيه جورينشاس كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن التقدم في كبح التضخم كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة بينما سيستغرق الأمر وقتا أطول في دول منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء والتي تواجه زيادات في الأسعار بأرقام في خانة العشرات.

وأضاف جورينشاس في مؤتمر صحفي أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة تتراجع لأن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة مدفوع بتحسن الإنتاجية وتوافر العمالة بسبب تدفق المهاجرين.