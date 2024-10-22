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كوريا الجنوبية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2% خلال العام الجاري

22
OCTOBER
2024
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ذكرت تقارير أنه من المتوقع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2 بالمئة خلال العام الجاري، وذلك للعام الثاني على التوالي.
 
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أنه بحسب الوثائق التي قدمتها وزارة المالية للمراجعة البرلمانية الأحد، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد بنسبة 2 بالمئة هذا العام، وهي نفس النسبة التي نما بها الاقتصاد العام الماضي. ويشار إلى أن نسبة النمو تتراجع تدريجيا من 2.4 بالمئة خلال عامي 2020 و 2021 و بعد ذلك 2.3 بالمئة خلال عام 2022.
 
ويشار إلى أن انخفاض عدد المواطنين في العمر القادر على الإنتاج بكوريا الجنوبية في ظل تراجع معدل المواليد وتزايد شيخوخة المجتمع أسفر عن انخفاض نسبة النمو، حيث من المتوقع انخفاض عدد الذين يبلغون من العمر 15 إلى 64 عاما من 71.1 بالمئة خلال عام 2022 إلى 45.8 بالمئة خلال عام 2072.
 
من ناحية أخرى، ارتفع معدل النمو في الولايات المتحدة من 1.9 بالمئة خلال عامي 2020 و 2021 إلى 2.1 بالمئة خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تدفق العمالة الأجنبية وتطوير صناعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي.
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