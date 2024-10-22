الدولار يرتفع

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ارتفع الدولار، الاثنين، مدعوما بصعود عوائد السندات الأميركية، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية أميركية إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يتحلى بالصبر في خفض أسعار الفائدة مع ترقب المستثمرين الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

وارتفع الدولار لمدة ثلاثة أسابيع على التوالي إذ دفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن حجم وسرعة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 91.7 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر، واحتمالا بنسبة 8.3 بالمئة أن يبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بواقع 8.3 نقطة أساس إلى 4.158 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.172 بالمئة.

وقالت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الاثنين، إنها تتوقع مزيدا من التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة وأشارت إلى أنها لا ترى أي أسباب تمنع المجلس من المضي قدما في تقليص ميزانيته العمومية.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.32بالمئة إلى 103.79 نقطة، بينما تراجع اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.0835 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.41 بالمئة إلى 1.2995 دولار.

وخفض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وارتفع الدولار 0.51 بالمئة أمام الين إلى 150.27 للدولار.

وتراجع البيزو المكسيكي 0.43 بالمئة مقابل الدولار إلى 19.992.

وانخفض الدولار الكندي 0.28 بالمئة إلى 1.38 للدولار الأميركي، وتراجع اليوان الصيني 0.18 بالمئة إلى 7.131 للدولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت عملة بتكوين 2.47 بالمئة إلى 67048.00 دولار.