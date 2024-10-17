الدولار قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعا بدعم من احتمال فوز ترامب

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ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن تجاوزت أرقام التوظيف التوقعات للشهر السادس، في حين استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى في 11 أسبوعا مع تلقيه دعما إضافيا من احتمال فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية المقبلة.

وكان الحدث الأبرز في آسيا الخميس، هو المؤتمر الصحفي الذي عقد في الصين عند الساعة 0200 بتوقيت غرينتش وركز على التدابير الرامية إلى دعم قطاع العقارات المتعثر في البلاد.

واستقر اليوان في البر الرئيسي عند 7.1179 للدولار، في حين ارتفع في أحدث التداولات في الخارج 0.14 بالمئة إلى 7.1261 مقابل الدولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.66 بالمئة إلى 0.6710 دولار بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن صافي الوظائف في أستراليا ارتفع بمقدار 64100 وظيفة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 25 ألف وظيفة، في حين ظل معدل البطالة ثابتا.

وفي السوق بشكل أوسع، سجل الدولار أداء قويا بعد أن وصل لأعلى مستوى في 11 أسبوعا مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني على ارتفاع 0.03 بالمئة عند 1.2995 دولار، لكنه ظل قرب أدنى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الأربعاء بسبب بيانات التضخم في المملكة المتحدة التي جاءت أضعف من المتوقع.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر ليجري تداوله عند 1.0864 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية المرتقب للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس والذي من المتوقع أن يعلن خلاله عن خفض آخر في أسعار الفائدة.

ولم يتلق الدولار الدعم فحسب من سلسلة البيانات الاقتصادية الإيجابية التي دفعت المتداولين لتقليص توقعاتهم بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة وإنما أيضا من احتمال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة الشهر المقبل وذلك لأن سياساته تعني تقليل احتمالات الخفض الحاد لأسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التداولات عند 103.47، بعد أن سجل ذروة عند 103.60 في الجلسة السابقة، بحسب بيانات رويترز.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة إلى 0.6074 دولار.