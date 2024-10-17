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الذهب يرتفع قرب مستويات تاريخية قبيل بيانات أميركية

17
OCTOBER
2024
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حققت أسعار الذهب ارتفاعا، في تعاملات الخميس المبكرة، لتحوم قرب مستويات تاريخية، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية والتوقعات بقيام بنوك مركزية كبرى باتخاذ قرارات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الأميركية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات السوق.
 
تحديث الأسعار
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2682.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0221 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد وصلت أمس الأربعاء إلى 2685.16 وهو مستوى يقل قليلا عن المستوى القياسي الذي سجلته في 26 سبتمبر وبلغ 2685.42 دولار.
 
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2697.40 دولار.
 
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "من شأن رئاسة ترامب أن تدعم الذهب لأنها قد تؤدي إلى زيادة التوترات التجارية وتوسيع عجز الميزانية".
 
ومن المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة، في وقت لاحق من اليوم.
 
 
كما من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن يرجع هذا إلى أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.
 
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والتوترات الجيوسياسية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.79 دولار للأونصة. وزاد البلاتين بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1005.00 دولار. وربح البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1028.72 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".
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