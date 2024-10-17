البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025

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أعلن البنك الدولي عن توقعات إيجابية للاقتصاد الإماراتي، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بشكل ملحوظ إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل 2025.

وأكد البنك، في تقريره الصادر حديثا، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.5 بالمئة في 2024، على أن يرتفع هذا النمو إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل 2025 ".

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 7.5 بالمئة في 2024، و7.4 بالمئة في 2025، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 4.9 بالمئة في 2024، وبنسبة 4.7 بالمئة في 2025.

من ناحية أخرى، قدر تقرير البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9 بالمئة في عام 2024، ترتفع إلى 4.2 بالمئة في العام المقبل.

وأشار إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 1.6 بالمئة في 2024 و4.9 بالمئة في 2025، بينما سينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.5 بالمئة في العام القادم.

وبحسب التقرير، من المتوقع ان ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2 بالمئة في 2024، وبنسبة 2.7 بالمئة في 2025، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان بنحو 0.7 بالمئة في 2024 يرتفع إلى 2.7 بالمئة في 2025، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 بالمئة في 2024 يرتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.

وقدر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 2.1 بالمئة في 2024 و3.5 بالمئة في 2025، حيث من المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 2.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2 بالمئة والأردن 2.4 بالمئة والمغرب 2.9 بالمئة.