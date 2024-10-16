التفاؤل بالذكاء الاصطناعي يدفع سهم آبل لقمة تاريخية

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سجلت أسهم شركة آبل مستوى تاريخيا جديدا، خلال تداولات الثلاثاء في بورصة وول ستريت، لتعزز بذلك من المكاسب الأخيرة التي تأججت إلى حد كبير مع التفاؤل بأن الشركة ستستفيد من طرح هواتف آيفون المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الأسهم بنسبة تصل إلى 2.7 بالمئة إلى 237.49 دولارًا، متجاوزة الذروة السابقة التي تم الوصول إليها في يوليو.

كما عزز هذا الارتفاع مكانة آبل كأكبر شركة في العالم، بقيمة سوقية تزيد عن 3.6 تريليون دولار.

ويشهد قطاع التكنولوجيا الأميركي نموا قويا بشكل عام، إلا أن سهم شركة آبل يشهد تقدما قويا بشكل خاص. فقد ارتفعت الأسهم بنسبة 37 بالمئة على مدار الأشهر الستة الماضية، وهذه الزيادة تمثل أكثر من ضعف الارتفاع في مؤشر ناسداك 100 البالغة فقط 15.5 بالمئة خلال نفس المدة، بحسب وكالة بلومبرغ.

حظيت شركة آبل بالكثير من الاهتمام خاصة بعد طرح هاتف آيفون 16 الجديد المدعوم بخصائص الذكاء الاصطناعي، والذي طرح للبيع الشهر الماضي. وفي وقت سابق من، الثلاثاء، طرحت الشركة جهاز آيباد ميني جديد مصمم لإمكانات مماثلة.

ويرى محللون أن جهود آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "Apple Intelligence"، تجذب العملاء إلى الترقية إلى أجهزتها الأحدث، مما يُعزز مبيعاتها.

وتشير التوقعات إلى أن Apple يمكن أن تبيع ما يقرب من 500 مليون جهاز iPhone على مدى العامين المقبلين بفضل هذه التكنولوجيا الجديدة.