living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التفاؤل بالذكاء الاصطناعي يدفع سهم آبل لقمة تاريخية

16
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت أسهم شركة آبل مستوى تاريخيا جديدا، خلال تداولات الثلاثاء في بورصة وول ستريت، لتعزز بذلك من المكاسب الأخيرة التي تأججت إلى حد كبير مع التفاؤل بأن الشركة ستستفيد من طرح هواتف آيفون المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
 
وارتفعت الأسهم بنسبة تصل إلى 2.7 بالمئة إلى 237.49 دولارًا، متجاوزة الذروة السابقة التي تم الوصول إليها في يوليو.
 
كما عزز هذا الارتفاع مكانة آبل كأكبر شركة في العالم، بقيمة سوقية تزيد عن 3.6 تريليون دولار.
 
ويشهد قطاع التكنولوجيا الأميركي نموا قويا بشكل عام، إلا أن سهم شركة آبل يشهد تقدما قويا بشكل خاص. فقد ارتفعت الأسهم بنسبة 37 بالمئة على مدار الأشهر الستة الماضية، وهذه الزيادة تمثل أكثر من ضعف الارتفاع في مؤشر ناسداك 100 البالغة فقط 15.5 بالمئة خلال نفس المدة، بحسب وكالة بلومبرغ.
 
حظيت شركة آبل بالكثير من الاهتمام خاصة بعد طرح هاتف آيفون 16 الجديد المدعوم بخصائص الذكاء الاصطناعي، والذي طرح للبيع الشهر الماضي. وفي وقت سابق من، الثلاثاء، طرحت الشركة جهاز آيباد ميني جديد مصمم لإمكانات مماثلة.
 
 
ويرى محللون أن جهود آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "Apple Intelligence"، تجذب العملاء إلى الترقية إلى أجهزتها الأحدث، مما يُعزز مبيعاتها.
 
وتشير التوقعات إلى أن Apple يمكن أن تبيع ما يقرب من 500 مليون جهاز iPhone على مدى العامين المقبلين بفضل هذه التكنولوجيا الجديدة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   