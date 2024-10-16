الربع الثالث يشهد تبايناً في أداء البنوك الأميركية الكبرى

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تباينت نتائج عدد من البنوك الأميركية في الربع الثالث من العام الحالي فبينما انخفضت أرباح بنك أوف أميركا ومجموعة سيتي غروب ارتفعت أرباح بنك غولدمان ساكس وذلك بفضل الارتفاع الذي شهدته رسوم الخدمات المصرفية.

في المقابل تشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تراجعا في أرباح البنوك الكبرى بسبب بدء الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، ومع استمرار التوقعات بأن يواصل سياسة التخفيض خلال الفترة المقبلة.

بنك أوف أميركا

انخفضت أرباح بنك أوف أمريكا في الربع الثالث مع انكماش دخله من مدفوعات الفائدة للعملاء. وتجاوز البنك تقديرات المحللين فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات في الربع الثالث بفضل نتائج التداول الأفضل من المتوقع.

وانخفض صافي دخل ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليار دولار من 7.8 مليار دولار كان حققها قبل عام. في المقابل وصلت الإيرادات إلى 25.49 مليار دولار مقابل 25.3 مليار دولار كانت متوقعة.

مجموعة سيتي غروب

انخفضت أرباح بنك سيتي غروب إلى 3.2 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام من 3.5 مليار دولار حققها البنك في نفس الفترة من العام السابق، يأتي تراجع الرباح بسبب ارتفاع تكلفة الائتمان بما في ذلك زيادة صافية قدرها 315 مليون دولار في مخصص سيتي لخسائر الائتمان.

في المقابل ارتفعت إيرادات البنك في الربع الثالث من هذا العام بأكثر من التوقعات إلى 20.32 مليار دولار من 19.84 مليار دولار كانت متوقعة.

غولدمان ساكس

ارتفعت أرباح "غولدمان ساكس" بوتيرة حادة خلال الربع الثالث من العام، بفضل انتعاش أداء أعمال الاستثمار المصرفي وارتداد عمليات عقد الصفقات.

وقفز إجمالي أرباح البنك بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.99 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام من 20.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 بالمئة إلى 12.7 مليار دولار.