سهم إنفيديا يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق

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أغلق سهم إنفيديا عند أعلى مستوياته على الإطلاق، الاثنين، لتقترب الشركة ذات الثقل والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي من إزاحة أبل عن موقعها كأكبر شركة في العالم قياسا بالقيمة السوقية.

ووسط رهانات المستثمرين على الطلب القوي على معالجات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة حاليا والجيل المقبل منها، ارتفع سهم إنفيديا 2.4 بالمئة، الاثنين، ليغلق عند 138.07 دولار.

يذكر أن الأسهم الأميركية، أغلقت مرتفعة في جلسة الاثنين، وسجل المؤشران ستاندرد ابد بورز 500 وداو جونز مستويات مرتفعة قياسية مع إقدام المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا قبيل أسبوع مزدحم بنتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية مهمة.

وفي يونيو، أصبحت إنفيديا لفترة وجيزة الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم قبل أن تتجاوزها مايكروسوفت. وظلت القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الثلاث العملاقة متقاربة لعدة أشهر.

ورفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لشركة إنفيديا إلى 3.39 تريليون دولار، أي أقل بقليل من قيمة أبل البالغة 3.52 تريليون دولار وأعلى من قيمة مايكروسوفت البالغة 3.12 تريليون دولار.