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"إي آند الإمارات" تسجل سرعة 5G الأعلى عالمياً

15
OCTOBER
2024
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سجلت شركة "إي آند الإمارات" أعلى سرعة مجمعة عالمياً لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced) بلغت 62 جيجابت في الثانية ما يجعل سكان دولة الإمارات مستقبلاً أول من يختبر هذه السرعات القياسية على مستوى العالم.
 
ونجحت "إي آند الإمارات" من خلال اعتمادها على أجهزة وخوارزميات متطورة مثل MU-MIMO في تجميع العديد من نواقل الطيف الترددي بين النطاقات العالية والمنخفضة عبر بنية مبسطة، محققة بذلك سرعة قياسية جديدة تصل إلى 62 جيجابت في الثانية.
 
ويعكس هذا الإنجاز الذي كشف عنه اليوم في إطار استعداد "إي آند" للمشاركة في معرض جيتكس غلوبال 2024 الذي ينطلق بدبي، جهود الشركة المستمرة في دفع عجلة التقدم وبناء مستقبل أفضل لقطاع الاتصالات، بما يسهم في تحويل الصناعات وتحفيز الإبداع في العصر الرقمي، ويُمهد هذا الإنجاز الطريق لتقديم ابتكارات تكنولوجية تحدث فارقاً إيجابياً في جميع قطاعات الأعمال في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم أيضاً.
 
وأكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في "إي آند الإمارات"أهمية تحقيق الشركة أعلى سرعة مجمعة لشبكة الجيل الخامس المتقدمة في العالم بما يعكس جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات على المؤشرات الرقمية العالمية، ومن خلال هذه السرعات الفائقة.
 
 
وأضاف مرشد أن تبني أحدث حلول شبكات الجيل الخامس المتقدمة يساعد "إي آند الإمارات" على تقديم تجارب غير مسبوقة للأفراد والشركات، فضلاً عن مساهمتها في تمهيد الطريق للوصول إلى سرعات تحميل فائقة في المستقبل ما يعزز تجارب العملاء بشكل كبير.
 
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