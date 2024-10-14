living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: سأفرض جمارك 200% على السيارات المستوردة من المكسيك

14
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألمح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، الأحد، إلى احتمال فرض رسوم جمركية تصل إلى 200 بالمئة على الأقل على المركبات المستوردة من المكسيك، قائلا إن هذه الخطوة تهدف إلى منع بيع السيارات من مكسيكو سيتي لواشنطن.
 
وأضاف خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بُثت الأحد: "ما سأفعله هو أنني (سأفرض رسوما جمركية) 200 أو 500 (بالمئة)، لا يهمني. سأضع رقما يستحيل معه بيع سيارة واحدة... لا أريدهم أن يلحقوا الأذى بشركات السيارات لدينا".
 
 وكان ترامب، الذي سيخوض غمار الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطية كاملا هاريس في الخامس من نوفمبر، قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على السيارات والشاحنات المستوردة حال انتخابه رئيسا بهدف مساعدة صناعة السيارات المحلية.
 
ورفع ترامب هذه النسبة إلى 200 بالمئة خلال حديثه في تجمع انتخابي قبل أيام في جونو بولاية ويسكونسن.
 
 
وذكر خلال مقابلته مع فوكس نيوز "عندما أستخدم الرقم 200 فإنني أقصده... لا أريد سيارتهم. لن يتمكنوا من بيع السيارات. لن أسمح لهم ببناء مصنع على الجانب الآخر من الحدود وبيع ملايين السيارات في الولايات المتحدة وتدمير ديترويت أكثر".
 
وقالت شركات مصنعة للسيارات في 2019 إن فرض رسوم جمركية بنحو 25 بالمئة على السيارات القادمة من المكسيك ومكوناتها قد يكون له تأثير شديد على الصناعة ويرفع تكاليف المركبات.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   