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أمازون تعتزم تسريع خدمة التوصيل باستخدام تكنولوجيا جديدة

10
OCTOBER
2024
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طوّرت شركة أمازون، في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة، أنظمة جديدة لتوفير بضع ثوان في كل عملية توصيل ومساعدة العملاء على اتخاذ خيارات شراء أسرع بما يشمل فئات جديدة من المنتجات قد لا يعرفون الكثير عنها.
 
وأعلنت الشركة، الأربعاء، أنها أضافت أضواء كاشفة إلى شاحناتها لإرشاد العاملين بالتوصيل إلى الطرود المتوقع تسليمها في كل توقف على طول الطريق.
 
وتعمل التكنولوجيا عبر تسليط ضوء أخضر اللون على الطرود حتى لا يضطر عامل التوصيل إلى إهدار ثوان ثمينة في قراءة بطاقات بيانات العملاء عليها.
 
وأوضحت أمازون أنها ستجهز في أوائل العام المقبل ألف شاحنة توصيل تستخدم التكنولوجيا الجديدة مقدمة من شركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية.
 
وصعد سهما أمازون وريفيان بنحو واحد بالمئة لكل منهما في التداولات المبكرة.
 
 
ويستدعي النظام الجديد إلى الأذهان تقنية منتشرة على نطاق واسع في مستودعات أمازون تسلط الضوء على الأغراض الموجودة على الأرفف ذات العجلات الآلية ليتمكن العمال من اختيارها ووضعها في صناديق.
 
وحل هذا النظام محل نظام كان بعض العمال يقطعون بموجبه مسافة تصل إلى نحو 16 كيلومترا في اليوم دافعين عربات عبر ممرات ضيقة للعثور على الأغراض المخزنة المطلوبة للتسليم.
 
وتقصير الوقت الذي يستغرقه تسليم كل غرض ببضع ثوان يعني أن بإمكان أمازون زيادة عدد عمليات التسليم التي يقوم بها كل عامل في نوبة عمله. وتقول أمازون إن عمال التوصيل يصلون اليوم إلى نحو 100 عميل كل يوم.
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