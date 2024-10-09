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مسؤول بالمركزي الأوروبي يؤيد خفض الفائدة مرتين هذا العام

9
OCTOBER
2024
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قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يانيس ستورناراس في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت الأربعاء إنه يؤيد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع المزيد من التيسير في عام 2025.
 
وقال ستورناراس لـ "فاينانشال تايمز": "حتى لو كان لدينا خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس الآن وآخر في ديسمبر، فسوف نعود بمعدلات الفائدة إلى 3 بالمئة، موضحا أن هذه المعدلات لا تزال في منطقة "مقيدة للغاية".
 
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة من مستويات قياسية مرتفعة مرتين بالفعل هذا العام، وتتوقع الأسواق الآن تخفيفا أسرع للسياسة النقدية مع احتساب التحركات في أكتوبر وديسمبر بالكامل مع تراجع الضغوط التضخمية بشكل أسرع مما توقعه صناع السياسات.
 
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، صرح رئيس البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالهاو لصحيفة إيطالية قائلا: إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح في اجتماعه المقبل بـ 17 أكتوبر، بسبب ضعف النمو الاقتصادي وهو ما يزيد من خطر انخفاض التضخم عن هدفه البالغ 2 بالمئة.
 
وقال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يعود إلى السعر "المحايد"، الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه، في وقت ما في عام 2025.
 
وقال فيليروي: "إذا كنا في العام المقبل عند معدل تضخم مستدام بنسبة 2 بالمئة، ومع استمرار توقعات النمو البطيئة في أوروبا، فلن يكون هناك أي سبب لسياستنا النقدية أن تظل مقيدة، وأن تكون أسعارنا أعلى من سعر الفائدة المحايد".
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