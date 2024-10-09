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الصين تشكو تركيا في منظمة التجارة بسبب السيارات الكهربائية قالت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى منظمة التجارة العالمية في بيان، الثلاثاء، إن بكين اتخذت أول خطوة في بدء نزاع تجاري مع تركيا في المنظمة بسبب فرضها رسوما على واردات المركبات الكهربائية. قالت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى منظمة التجارة العالمية في بيان، الثلاثاء، إن بكين اتخذت أول خطوة في بدء نزاع تجاري مع تركيا في المنظمة بسبب فرضها رسوما على واردات المركبات الكهربائية.

وأفاد البيان بأن "الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية ويهدف إلى حماية (اقتصاد البلاد) بطبيعته. نحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها فورا".

وأعلنت أنقرة في يونيو أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات المركبات من الصين، وفرضت الشهر الماضي شروطا صارمة على استيراد المركبات الهجينة، ومنها الواردة من الصين.

ورغم ذلك عملت تركيا في الأشهر القليلة الماضية على تعميق العلاقات مع شركات صناعة السيارات الصينية إذ أبرمت صفقة مع شركة بي.واي.دي الصينية هذا العام، وقالت قبل أيام إنها في المراحل النهائية من محادثات استثمار مع شركة شيري أيضا.

وقبل أيام قالت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي أيضا ماض قدما في فرض رسوم جمركية مرتفعة على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.

ويعد "طلب إجراء المشاورات" المقدم من الصين إلى المنظمة أول خطوة رسمية في أي نزاع تجاري، وأحيانا تُحل الخلافات عند هذه المرحلة. وفي مارس تقدمت الصين أيضا بشكوى تجارية في منظمة التجارة العالمية من الدعم الأمريكي لحماية صناعة المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة.