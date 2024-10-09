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أدنوك للإمداد والخدمات توزع أرباحا نقدية بـ 501 مليون درهم

9
OCTOBER
2024
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كشفت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم (حوالي 136.5 مليون دولار) عن النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل 6.78 فلس للسهم الواحد.
 
وقالت أدنوك للإمداد والخدمات، في بيان، إنها تعتزم توزيع إجمالي أرباح بقيمة مليار درهم (حوالي 273 مليون دولار) للسنة المالية بالكامل، بزيادة قدرها 5 بالمئة، قياسا مع نسبة توزيعات الأرباح لعام 2023، وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة.
 
وسيتم توزيع أرباح النصف الأول 2024 للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة في تاريخ التسجيل الواقع في 17 أكتوبر 2024.
 
وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرنا أن نعلن عن توزيع الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، مما يعكس وضعنا النقدي القوي وميزانيتنا العمومية المتينة. ونلتزم بتقديم عوائد مجزية للمساهمين من خلال تعزيز القيمة المتراكمة وتوزيع الأرباح. وتمضي أدنوك للإمداد والخدمات قدماً في استراتيجيتها للنمو التحويلي من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية، فيما تواصل التركيز على تقديم قيمة مجزية لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها".
 
 
وتتماشى هذه الأرباح مع سياسة توزيعات الأرباح التي وافق عليها مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تصاعدي بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط مقارنةً مع الأرباح السنوية لعام 2023 التي بلغت 955 مليون درهم (260 مليون دولار).
 
وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الأخير من نفس العام، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من السنة التقويمية التالية.
 
وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نمو كبير عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.
 
ومنذ بداية عام 2024، وقعت الشركة عقوداً لبناء ما يتراوح بين 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وبين اثنين إلى أربع ناقلات أمونيا عملاقة، وتسع ناقلات إيثان عملاقة. كما أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة "نافيغ8"(1). وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز الحضور العالمي للشركة، وتحسين إمكاناتها وخدماتها، وتوسيع أسطولها الرائد في السوق الذي يتمتع بكفاءة بيئية عالية.
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