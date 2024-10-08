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الذهب يتماسك في انتظار محضر الفيدرالي الأميركي

8
OCTOBER
2024
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استقرت أسعار الذهب، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين في السوق لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البتك المركزي) ومزيد من البيانات الاقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.
 
تحديث الأسعار
لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغ 2643.68 دولار للأونصة (الأوقية) حتى الساعة 0013 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2662.90 دولار.
 
وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الجمعة. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع مما سيعطي المستثمرون دلائل حول المسار المستقبلي للفائدة.
 
وبعد تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة وجاء أقوى من المتوقع، تراجع المتداولون عن الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر. ويرون الآن فرصة تبلغ 86 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة تبلغ 14 بالمئة لعدم خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة على الإطلاق، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
 
 
وأظهر التقرير أن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة زادت بأكبر قدر في ستة أشهر في سبتمبر أيلول، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما يشير إلى متانة الاقتصاد.
 
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم إنه يؤيد المزيد من خفض أسعار الفائدة مع اكتساب الاقتصاد للقوة، لكنه أشار إلى أنه من المناسب للبنك المركزي أن يتوخى الحذر وألا يبالغ في تيسير السياسة النقدية.
 
ويعتبر الذهب بمثابة وسيلة تحوط في أوقات الغموض الجيوسياسي ويميل إلى الانتعاش في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
وفي الشرق الأوسط، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
 
وأظهرت بيانات أمس الاثنين أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لتعزيز احتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولار للأونصة. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولار للأونصة.
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