"غولدمان ساكس" يعدل توقعاته لموعد بدء خفض الفائدة في تركيا

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توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في يناير، بدلا من توقعات سابقة أشارت إلى أن المركزي التركي سيبدأ في خفض الفائدة خلال نوفمبر.

وأوضح البنك، بحسب رويترز، أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات الخميس أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيرا من المتوقع في سبتمبر.

كما رفع غولدمان ساكس توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44 بالمئة من 40 بالمئة في التوقعات السابقة.

وأضاف أن التضخم المتتالي - الذي بلغ نحو 3 بالمئة الشهر الماضي - يظل "أعلى كثيرا من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري" لكي يبدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف غولدمان ساكس في بيان: " عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثير أيضا احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر ويزيد من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل".