بايدن: تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط "ممكن"

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن بالإمكان تجنب اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، ردا على سؤال عن مدى ثقته بإمكانية حدوث ذلك: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أن بإمكاننا تجنبها".

واستدرك: "لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، الكثير الذي يتعين علينا القيام به حتى الآن".

وجاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل مواقع متفرقة من لبنان، لا سيما الضاحية الجنوبية لبيروت، وتدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها مؤخرا.

ومن جهة أخرى، قال بايدن إنه "لن يتفاوض علنا"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفط إيرانية.

وساهم بايدن في وقت سابق من الخميس في ارتفاع أسعار النفط عالميا، عندما قال إن واشنطن تناقش توجيه ضربات إلى منشآت النفط الإيرانية.

وقال مسؤول أميركي في وقت لاحق إن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد على إيران.

وكان بايدن قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.

وعندما سئل عما إذا كان يطلب من إسرائيل عدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية، قال بايدن للصحفيين: "لا أتفاوض علنا".

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي ضربة إسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية إلى ارتفاع أسعار النفط، قال: "إذا ضرب إعصار سترتفع الأسعار. لا أعرف. من يدري؟".

وسئل بايدن أيضا عن سبب عدم تحدثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية، فأجاب: "لأنه لا يوجد أي تحرك يجري الآن".